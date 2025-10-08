Chalco, Méx.- Un grupo de integrantes del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE), así como alumnos y padres de familia, realizan una protesta en la caseta de cobro de San Marcos de la autopista México-Puebla para exigir que el gobierno del Estado de México cumpla demandas en beneficio de ese sector de la población.

Los maestros, también adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se apostaron en ese punto para levantar las plumas y permitir el libre paso de los vehículos en ambas direcciones.

Entre sus demandas a la administración estatal se incluye el pago a maestros que llevan meses sin salario, los cuales continúan presentándose a clases para no afectar el desarrollo académico de los estudiantes.

Además, piden el reconocimiento de escuelas sin clave que operan en diferentes municipios del Estado de México.

También, claman por la mejora de los servicios médicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).

Maestros del Estado de México bloquean caseta México-Puebla para exigir pagos y basificación. Foto: Carlos Mejía

Entre sus demandas también plantean la construcción de nuevos centros educativos y la rehabilitación de los que se encuentran en deplorables condiciones.

Uno de las principales peticiones es la basificación de los profesores, pues muchos de ellos trabajan en esa situación laboral desde hace varios años y carecen de seguridad laboral docente.

Los conductores de vehículos particulares, transporte público y de carga tocan su claxon cuando pasan por los plumas, en señal de apoyo a los manifestantes.

Hasta ahora no se ha acercado alguna autoridad para hablar con los inconformes.

En la zona se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como de la Guardia Nacional, sin que se registren incidentes.

También, hay presencia de integrantes del magisterio mexiquense en Texcoco y Ecatepec.

Los que están en Chalco son de escuelas ubicadas en ese municipio, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

