Cuautitlán Izcalli, Méx. -Autoridades del Gobierno de Cuautitlán Izcalli colocaron sellos de suspensión a la plaza comercial Luna Parc, tras el desprendimiento de una lámina de la fachada que dejó como saldo una persona lesionada.

“La suspensión de la plaza será hasta que haya garantía de que no vuelva a ocurrir un desprendimiento. Esto tendrá que ser analizado por un director responsable de obra”, informó el alcalde Daniel Serrano.

En conferencia de prensa, recordó que el 8 de julio del año pasado ya se había registrado un desprendimiento de la fachada que impactó contra un vehículo.

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En ese momento, la Coordinación de Protección Civil determinó la suspensión temporal de actividades.

“Hemos sido muy flexibles con Luna Parc, no se les ha negado los permisos, incluso se les ha permitido desarrollar actividad económica”, dijo el alcalde.

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Respecto a la persona que resultó lesionada, dio a conocer que fue ingresada a un hospital privado y después se retiró por su propio pie.

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Aunque el particular no decidió ejercer acción jurídica en contra de la plaza el Ayuntamiento continuará con el proceso administrativo.

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La plaza Luna Parc es un desarrollo comercial de tres niveles, construido sobre una superficie de 65 mil 500 metros cuadrados, con 220 locales.

Fue el domingo 12 de julio cuando una lámina se desprendió de la fachada de la plaza, a causa de la intensa lluvia que se registró, lesionando a un joven que se encontraba en el lugar.

dmrr