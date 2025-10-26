Tiendas de abarrotes, papelerías, verdulerías y farmacias son algunos de los negocios en los que la población puede abastecerse con los vales del programa Mercomuna, que representa mil millones de pesos este 2025, una opción con la que el Gobierno de la Ciudad de México pretende fortalecer la economía de barrio, sobre todo en las colonias con índice de desarrollo económico y social más bajo de la capital del país.

Muy cerca de la estación del Metro Salto del Agua, en la calle Buen Tono, colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, se ubica la tienda de abarrotes La Lupita, uno de los más de 15 mil negocios de la capital en los que se reciben estos vales.

En esta tienda, las ventas “han ido bien” y la gente —sobre todo vecinos de la zona— se ha acercado a intercambiar sus vales por diferentes productos. En la primera semana desde que el negocio se sumó al programa, “bastantes personas” se acercaron para intercambiar sus vales, cuenta a EL UNIVERSAL Ulises López, encargado del negocio.

Los negocios en los que se pueden intercambiar los vales de Mercomuna se encuentran en un listado en la página de internet de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana. Foto Especial

“Vino una señorita que me presentó el programa, la verdad no se me hace una mala alternativa para las personas que lo requieren y que tienen el beneficio, esa fue la razón por la que acepté”, cuenta.

Distribución en colonias de bajo índicede desarrollo

El programa Mercomuna nació en la alcaldía Iztapalapa, en la época de la pandemia de Covid-19, como una estrategia para impulsar el comercio ante la crisis que se vivía. Fue impulsado por la entonces alcaldesa Clara Brugada, quien ahora, desde la Jefatura de Gobierno, ha expandido la estrategia de los vales por toda la capital.

Actualmente, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (Sapci) es la encargada de impulsar este programa, para el que sólo en este año se tiene contemplado un presupuesto de casi mil millones de pesos.

“Es un programa que beneficia a las familias de más escasos recursos en las unidades territoriales que están ubicadas en zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo económico y social. Se le entregan estos vales a la familia y los puede cambiar en pollerías, carnicerías, verdulerías, papelerías, tienditas; no se pueden canjear en cadenas comerciales ni chiquitas ni grandotas, entonces el recurso se queda en la colonia”, explica a este casa editorial Tomás Pliego, secretario de Atención y Participación Ciudadana.

Los diferentes negocios que participan en el programa cuentan con una pancarta en la que se indica que en dicho establecimiento se reciben los vales, que tienen una denominación de 100 y 50 pesos. Fotos: de Frida Sánchez

Algunas de las colonias donde se ubican los negocios que reciben estos vales son Atlampa, Agrícola Pantitlán, Algarín, Asturias, Buenavista, Buenos Aires, Centro, Guerrero, Juárez, Morelos, Obrera, Peralvillo, Roma Norte, Roma Sur, San Rafael, Santa María la Ribera y Tlatelolco, entre otras.

Además de negocios, también algunos locales de los mercados públicos de la Ciudad reciben los vales de Mercomuna. En estos casos, el registro se hace a través de Locatel (55 5658 1111).

Cuestionado sobre cómo se determina qué negocios pueden sumarse a este programa, Pliego Calvo señala que se seleccionan con un método y con base en varias fuentes de datos, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Económico por colonia.

“Hay colonias o unidades territoriales, mejor dicho, con un bajo o muy bajo índice de desarrollo económico. Otras tienen un índice de desarrollo económico medio o muy alto. Empezamos por las colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo económico”, detalla.

El procedimiento para incluir los locales consiste en que funcionarios de la dependencia visitan el negocio, tocan la puerta y lo invitan a participar; por lo tanto, no hay manera de que algún locatario interesado en participar se registre. No obstante, explica el secretario, hay ocasiones en que los vecinos se acercan a las autoridades —por ejemplo, durante el recorrido Casa por Casa que se hace todos los jueves en distintas colonias— para pedir que los agreguen; en esos casos se les toman sus datos y, posteriormente, se les hace una visita al negocio para ver si cumple con lo necesario para sumarse al programa.

Así se intercambian los vales

Para identificar los negocios en los que la ciudadanía puede intercambiar sus vales de Mercomuna por pollo, legumbres, carne o cualquier otro artículo, los interesados pueden ingresar a la página de internet de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana y descargar el listado que viene por alcaldías, donde se indica el tipo de negocio y la ubicación exacta.

En los locales se colocó una pancarta en la que se indica que en dicho establecimiento se reciben los vales del programa, que tienen una denominación de 100 y 50 pesos.

Una vez que los ciudadanos canjean sus vales por productos del negocio de su elección, el vendedor o dueño del local “tiene que verificar que los vales sean válidos y reales” y acudir a alguno de los 90 puntos de canje que hay en la Ciudad, donde se le entregará el monto correspondiente en pesos al valor de los vales que se entreguen.

“El comerciante se presenta ahí con sus vales, lleva su número de usuario del programa en cuestión y ahí se revisan los vales, los folios con una computadora; una vez que han sido validados se cancelan por parte de quien los recibe, que es la empresa, y luego se hace la transferencia financiera a cuenta del comerciante beneficiario”, indica el secretario.

Ven mejoras

Aunque el procedimiento puede parecer sencillo, algunos comerciantes señalan que podrían hacerse adaptaciones para agilizar el sistema, por ejemplo, canjear los vales a través de alguna aplicación móvil, de tal suerte que no fuera necesario acudir a los puntos de canje.

“Yo, por ejemplo, tengo amigos por aquí por la zona que no quisieron tomar el programa porque se les hace fastidioso el hecho de ir y llevar los vales; me dicen: ‘al final es un gasto ya sea de gasolina o pasaje’.

“A lo mejor sería que pudieran venir [los vales] con algún número de folio que nosotros pudiéramos meter por alguna aplicación y que no fuera tan complicado”, sugiere Ulises López, comerciante de la colonia Buen Tono.

Señala que aunque hay gente, sobre todo mayor, para quien es más fácil acudir a canjear los vales porque quizá no se adapten a una tecnología, también hay muchos jóvenes comerciantes que podrían hacerlo con mayor facilidad.

“La gente escoge su mercancía, pon tú, son 300 pesos, a ellos les dieron su talón y ya, me pagan esos 300 pesos, es todo, así de rápido”, cuenta la señora Maribel, quien tiene su papelería en la calle de Mesones 138, en el Centro Histórico, donde la algarabía del comercio no se detiene.

Tras recibir los vales, la señora cuenta que ella acude a Izazaga 38, “que es donde me presento con un número de folio que me dieron y ahí me depositan”.

Explica que los vales que ha recibido en las últimas semanas —desde que entró al programa— tienen vigencia hasta diciembre de este año, aunque desconoce si después de esa fecha se podrá renovar el programa para seguir recibiendo los vales.

El pasado 24 de septiembre, la jefa de Gobierno entregó a 50 mil personas 2 mil pesos en vales Mercomuna, con lo que se alcanzó la suma de 150 mil beneficiarios del programa. El objetivo para este año es alcanzar los 335 mil.