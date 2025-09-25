La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana informó que, para este año, se entregarán 335 mil apoyos de entre 2 mil y 3 mil pesos como parte del programa Mercomuna, que consiste en vales canjeables en mercados públicos y pequeños comercios.

Esto a través de una inversión total de 910 millones de pesos.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial, se entregarán 20 mil apoyos para los registrados en el padrón 2024. Los pagos se distribuirán en tres ministraciones de mil pesos cada una para conformar un total de 3 mil pesos por persona.

Se darán 150 mil apoyos para los beneficiarios incorporados este año, con un apoyo total de 3 mil pesos, distribuidos en hasta tres ministraciones.

Se entregarán otros 165 mil apoyos para personas incorporadas también este año. Serán en total 2 mil pesos por personas, entregados en hasta dos ministraciones.

El documento refiere que el programa está dirigido para personas de entre 19 y 56 años en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, "priorizando a las residentes de Unidades Territoriales y colonias con bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social y mayor densidad poblacional".

Explica que del total del presupuesto autorizado (910 millones de pesos), el 92.3% se destinarán a los apoyos directos, mientras que los 70 millones restantes a costos de operación.

