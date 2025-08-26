Más Información

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Caen dos "piratas" por robo a plataforma de Pemex en Campeche; recuperan 30 equipos sustraídos y aseguran embarcación

VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México

Reportan que María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", estuvo hospitalizada por problema neurológico

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo

Al encabezar la entrega de vales del programa , la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se han registrado 15 mil comercios -entre ellos todos los mercados de la ciudad-, al programa para recibir estos vales que la población podrá utilizar para adquirir productos.

En la plancha del Zócalo, Brugada Molina destacó que con este programa se contempla apoyar a 335 mil familias de todas las alcaldías de la CDMX, con un presupuesto de 900 millones de pesos y el próximo año “seguirá creciendo” al doble, para apoyar a casi 700 mil familias.

La mandataria encabezó la entrega de vales a 25 mil personas (80% mujeres) que recibieron 2 mil pesos en vales de Mercomuna.

“Mercomuna significa: mercado, comunidad y abasto y se trata de utilizar los vales como si fuera una moneda local, es decir, estos vales, que tienen denominación de 100 pesos, puede ser canjeado por lo que ustedes necesitan, si necesitan carne, pollo, huevo”, indicó.

Tomás Pliego, secretario de Atención y Participación Ciudadana, explicó que este programa concluirá en noviembre próximo con “miles y miles de beneficiarios”.

Señaló que para saber en qué comercios se pueden canjear los vales, los beneficiarios pueden comunicarse a Locatel al 6581111, al *311 o a un número de WhatsApp que se encuentra en la parte trasera de los vales.

