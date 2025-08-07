Mercomuna 2025: ¿quiénes pueden registrarse y dónde recoger los vales de despensa de mil pesos?; esto se sabe

El programa Mercomuna regresó en 2025 con el propósito de apoyar a las familias capitalinas mediante la entrega de vales canjeables por productos básicos.

Este beneficio, que otorga vales por mil pesos, está destinado exclusivamente a la adquisición de alimentos de la canasta básica en pequeños negocios como carnicerías, verdulerías, tianguis, abarrotes, tiendas y pollerías.

Vales Mercomuna 2025. Foto: Captura de pantalla en X

A diferencia de años anteriores, esta edición del programa no estará limitada únicamente a la alcaldía Iztapalapa. En esta ocasión, Mercomuna beneficiará a 16 alcaldías adicionales en la Ciudad de México, ampliando su alcance y fortaleciendo el comercio local en toda la capital.

Según informó la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, la fecha límite para incorporarse al programa es el 9 de agosto.

¿Quiénes pueden recibir los Vales Mercomuna 2025?

Para poder acceder a los vales Mercomuna 2025, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por el gobierno capitalino.

En primer lugar, la edad del beneficiario debe estar comprendida entre los 19 y 56 años cumplidos al momento de realizar el trámite.

Además, es indispensable que la persona resida en la Ciudad de México y que solo un integrante por hogar pueda recibir este apoyo.

¡Estamos para ti! 😌



El equipo de Participación Ciudadana de #SAPCI recorre las calles de la #CapitalDeLaTransformación para apoyarte en el registro al programa del @GobCDMX: #Mercomuna. 💳📋



🏡 El registro es #CasaXCasa, así que si nos ves, ¡pregúntanos! pic.twitter.com/fpr6XvY1sW — Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (@SAPCI_CDMX) July 29, 2025

Entre la documentación necesaria se encuentra:

Una identificación oficial vigente, la cual puede ser el INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar.

También es requisito presentar un comprobante de domicilio correspondiente a la CDMX, como un recibo de predial, luz, internet, teléfono o agua con antigüedad no mayor a tres meses.

Por último, es importante contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) para completar el proceso.

Vales Mercomuna 2025. Foto: Fernanda Rojas / El Universal

El trámite es gratuito, individual y sin intermediarios. Para facilitar el proceso, personal autorizado del Gobierno capitalino visitará los hogares para realizar el censo y verificar que la documentación esté en orden.

Fechas y puntos de entrega de los vales Mercomuna 2025 en alcaldías de la CDMX

La entrega de los vales aún no tiene una fecha oficial confirmada, pero se espera que ocurra en los próximos días mediante eventos públicos organizados en las alcaldías beneficiadas, como ha sucedido en ediciones anteriores.

Normalmente, los vales se distribuyen de forma mensual o bimestral, y los beneficiarios son notificados por medio de mensajes SMS o mediante módulos comunitarios instalados en cada alcaldía. Este mecanismo garantiza que las familias puedan acceder a sus vales de manera segura y organizada.

