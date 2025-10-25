Más Información

Con cerca de 2 mil personas sentadas y decenas en pie, comenzó esta tarde en el la proyección gratuita de la cinta animada mexicana “Ana y Bruno”.

La película forma parte de un programa que terminará alrededor de las 22:00 horas con la exhibición de “Cronos”, la ópera prima de.

Desde antes de las 5 de la tarde varias personas ya aguarbadan en su lugar el inicio de lo denominado “Animas y sombras” coordinado por el Gobierno de la Ciudad de México.

La “sala” de cine coronan a la plancha adornada con flores de cempasúchil, figuras gigantes de esqueletos como guerros aztecas; perros en huesos y un leopardo.

A ellos se suman vendedores de dulces y juguetes, así como botargas externas de Stich y el payaso de “It” quienes cobran por dejarse tomar foto.

“Pasen a ver la película”, era la petición de algunos jóvenes antes de iniciar la función.

Familias con niños que iban pasando por el lugar se han ido quedando a ver la funcíón ya sea en pie o sentándose en el piso mientras comen frituras o dulces.

“Ana y Bruno”, dirigida por Carlos Carrera, aborda la historia de una niña que busca a su padre para que le ayude a su mamá.

