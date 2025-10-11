La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 240 millones de pesos para el mantenimiento y rehabilitación de 80 mercados públicos de la Ciudad de México, en los que se dará prioridad a garantizar la seguridad de sus instalaciones.

En el Centro Cultural del México Contemporáneo, Brugada Molina destacó que la prioridad de las obras que se harán en estos espacios tiene que ver con combatir los riesgos que pueda haber en los mismos, para asegurar que sean espacios seguros.

“Tenemos un conjunto de obras para cuidar a los mercados, antes que ponerlos bonitos, ¿qué queremos? Que estén seguros. Antes que cambiar la imagen, necesitamos que los mercados estén seguros”, dijo.

Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios (Sobse), precisó que conforme a un diagnóstico realizado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), este anuncio se trata de una “primera fase” en la que se intervendrán las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de gas y sistemas contra incendios de 80 mercados para que estén “en perfectas condiciones” para el servicio.

Dio a conocer que desde la Sobse se están haciendo otros trabajos complementarios, como la instalación de 20 sistemas de captación de agua de lluvia en igual número de mercados públicos, para lo que se contempla una inversión de alrededor de 20 millones de pesos; además de una inversión de casi 25 millones de pesos para cambiar la instalación eléctrica de toda la nave menor de La Merced; así como una inversión de alrededor de 30 millones de pesos para la construcción de cuatro naves en la Central de Abasto.

Al presentar el programa Mercados que florecen, la mandataria destacó que este 2025, su administración apoyará a un total de 102 mercados con un presupuesto de 340 millones de pesos, por medio de distintas obras, como son la instalación de captadores de agua de lluvia en estos sitios.

“Toda nuestra energía y prioridad es que los mercados se conviertan en los mejores espacios de consumo popular; que los mercados que tienen historia, identidad, se transformen físicamente, sean seguros y sean el corazón de la ciudad. ¿Cuántos empleos generan los 340 mercados de la ciudad?: 250 mil empleos”, expresó.