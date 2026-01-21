Tramos de cinco de las siete líneas del Metrobús presentan zonas con hundimientos diferenciales en el suelo, situación que lleva a las autoridades a plantear medidas para su atención, como trabajos en el carril confinado y estudios para conocer la problemática por la que transitan las unidades.

Vía transparencia, el organismo de transporte detalló a EL UNIVERSAL que las líneas 1 (que va de Indios Verdes a El Caminero por Insurgentes); la 2 (de Tacubaya a Tepalcaltes por el Eje 4 Sur); la 3 (de Tenayuca a Pueblo de Santa Cruz por el Eje 3 Poniente); la 4 (que va de San Lázaro a Buenavista por las calles del Centro Histórico), y la 5 (de Río de los Remedios a Preparatoria 1 y va por el Eje 3 Oriente) tienen tramos donde hay afectaciones por hundimientos diferenciales en su carril exclusivo.

Lo anterior llevó a que el sistema planteara en 2025 la necesidad de un servicio de dictaminación por asentamientos y evaluación del estado de la carpeta de rodamiento en el carril confinado, aunque será hasta este año cuando se busque a la empresa encargada, ya que la licitación que se emitió el año pasado se declaró desierta por el incumplimiento de documentos por los participantes en el concurso.

Si bien estas condiciones del subsuelo no afectan el paso de las unidades del Metrobús, sí implica tomar medidas como la reducción de la velocidad por las zonas afectadas por asentamientos irregulares a causa del estado del suelo, extracción de agua e incluso el mismo peso vehicular.

La operatividad es monitoreada por el Centro de Control del Metrobús que alerta a los conductores sobre la situación afectada para un tránsito seguro.

Daños

El organismo expuso que en la Línea 1, la afectación se registra en el tramo de Deportivo 18 de Marzo a Potrero, condición que ha documentado este diario y que también involucra al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Las diferencias en el asfalto son visibles, además de que son notorias durante el paso de los camiones, de acuerdo con un recorrido que realizó esta casa editorial.

En el caso de la Línea 2, las afectaciones están localizadas en el tramo de La Viga y Coyuya, Tlacotal e Iztacalco, y General Antonio de León.

En la Línea 3, los hundimientos regionales se ubican entre las estaciones Guerrero y Mina. En la 4, la problemática se registra entre las calles Chiclera y el distribuidor Heberto Castillo.

En la Línea 5, los tramos son en la calle Emiliano Zapata y San Antonio Tomatlán, así como en las estaciones Recreo, Oriente 116, Apatlaco, Canal de Apatlaco, Aculco, Churubusco Oriente y Coyuya.

El Metrobús subrayó que para 2026 “se programará un servicio de diagnóstico por un especialista, para determinar las acciones que permitan mitigar cualquier afectación a la infraestructura.

“Por limitaciones en presupuesto en 2025 no se pudo realizar la licitación correspondiente”, indicó.

Este diario publicó en noviembre de 2025 que los baches también se registran en el carril confinado del Metrobús, toda vez que tres de las siete líneas son las que enfrentan una mayor problemática.