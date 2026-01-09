El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto, aseguró que ya se llevan a cabo las consultas indígenas en la alcaldía Milpa Alta en torno al tramo de la Línea 6 del Cablebús que pasará por esta demarcación -y por Tláhuac- en la que ha habido protestas, e indicó que a más tardar en un mes se darán a conocer los resultados.

Detalló que se realizan en Tecoxpa y, posteriormente, en Villa Milpa Alta, al sur de la demarcación.

"Ya inició la Línea 6 principalmente en la zona de Tláhuac, que es donde hay todas las condiciones para hacerlo y del lado de Milpa Alta ya se están llevando a cabo las consultas indígenas para que la población pueda decidir el que se desarrolle en esta parte", dijo en entrevista posterior a la inauguración del Parque Alegría Paseo Cri Cri.

Este miércoles EL UNIVERSAL publicó que incluso durante la develación de seis nuevas estatuas de ancestros sobre la avenida Paseo de la Reforma, mujeres habitantes de Milpa Alta entregaron un oficio a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que le pidieron apertura al diálogo porque, aseguraron, no se les ha informado de qué trata el proyecto.

Al respecto, la mandataria llamó a priorizar la democracia y no la represión.

El secretario de Obras y Servicios manifestó que será la propia gente de Milpa Alta, a través de las consultas, la que decida si va o no, pero explicó que por lo menos en la zona de San Antonio Tecómitl hay todas las condiciones para la construcción del Cablebús.

Comentó que únicamente falta definirlo en Tecoxpa y Villa Milpa Alta, pero que es una minoría la que está en contra.

"En realidad no es que haya un malestar de la población sobre el Cablebús; consideramos que ocho de cada 10 vecinos que viven en Milpa Alta lo quieren. Es una minoría la que se ha presentado en algunas asambleas que se han convocado para manifestar su rechazo", refirió.

Raúl Basulto señaló que, en caso de ganar la mayoría, inmediatamente comenzarían los trabajos para la construcción del tramo del Cablebús que pasará por esta zona.

Indicó que entonces también se definirán cuántas y cuáles estaciones conformarán el tramo de la Línea 6 en Milpa Alta.

El titular de la Sobse, Raúl Basulto, afirmó que ya iniciaron los trabajos preliminares en algunos predios para la construcción de la Línea 5 del Cablebús, que conecta las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

Refirió que ya se iniciaron algunas demoliciones, luego de hacerse las consultas en ambas demarcaciones, las cuales resultaron a favor.

Recordó que esta irá desde el Metro Mixcoac hasta un brazo de la Utopía Oyamel, en la alcaldía Magdalena Contreras.

