Mujeres de la alcaldía Milpa Alta pidieron a la presidenta diálogo ante el proyecto del Cablebús, así como respeto a sus derechos agrarios, indígenas, de género y para la sostenibilidad.

Durante la develación de seis nuevas estatuas de ancestras sobre la avenida Paseo de la Reforma, mujeres habitantes de Milpa Alta entregaron un oficio a la Presidenta en el que le pidieron apertura al diálogo porque, aseguraron, no se les ha informado de qué trata el proyecto.

"Estamos siendo violentadas en nuestros derechos agrarios e indígenas. Hemos estado protestando, hemos solicitado que se nos informe (...) Mostrarle a la Presidenta que las mujeres indígenas estamos en la Ciudad de México, no solo estamos en una estatua, esos discursos muy bonitos, pues que se reflejen", dijo la comunera Flor Chavira.

Indicó que primero se tiene que consultar a los comuneros y que se reconozca su comunidad agraria: "Empezaron a hacer mucha propaganda para el Cablebús, dividiéndonos a la gente de la comunidad".

Mujeres de la alcaldía Milpa Alta pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo diálogo ante el proyecto del Cablebús este miércoles 7 de enero de 2026. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL
Mujeres de la alcaldía Milpa Alta pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo diálogo ante el proyecto del Cablebús este miércoles 7 de enero de 2026. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum pide respetar la democracia

Ante el proyecto del Cablebús en la alcaldía Milpa Alta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al diálogo por las diferencias que puedan presentarse entre las y los habitantes.

En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió respetar la democracia porque "es la decisión de las mayorías".

"Hay que dialogar, no se trata de llegar a reprimir, pero hay que dialogar. En este caso del Cablebús o de alguna otra obra, pues sí es importante que entre todos respetemos la democracia. La democracia también es la decisión de las mayorías" dijo.

Al señalar que cuando fue jefa de gobierno se presentaban resistencias a obras, comentó que en Milpa Alta y entre los pueblos originarios de la Ciudad de México se han realizado consultas "con toda la metodología que se debe de utilizar".

