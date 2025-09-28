Más Información

Habitantes de hallaron el cadáver de un hombre dentro de un automóvil abandonado. El cuerpo yacía en la cajuela del vehículo y tenía el rostro cubierto con cinta y piernas y brazos atados.

El viernes, habitantes de la colonia José María Pino Suárez se percataron de que un automóvil fue estacionado frente a un casa de la calle Paralela 4.

El coche no pertenecía a ninguno de los vecinos de la calle, tenía los cristales abajo y le faltaban piezas. Al ver que nadie acudía a mover el automóvil, los vecinos decidieron indagar a quién pertenecía.

Hallan el cuerpo de un hombre dentro de auto abandonado en la alcaldía Álvaro Obregón (28/09/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Se asomaron al interior del coche y al hacerlo se enterraron de que había un dentro del vehículo.

Por ello, dieron aviso a policías de la ciudad para que acudieran al lugar a indagar el caso. Ahí también llegaron paramédicos que indicaron que el cadáver presentaba una en la cabeza.

Se trataba de un hombre de unos 35 años vestido con camiseta negra y pantalón de mezclilla. Pero en la calle nadie logró identificar el rostro cubierto por la cinta.

Hallan el cuerpo de un hombre dentro de auto abandonado en la alcaldía Álvaro Obregón (28/09/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Tampoco reconocieron el vehículo pero los policías que atendieron el caso revisan las cámaras de vigilancia de la zona para dar con las personas que trasladaron en el coche.

El cadáver fue llevado al anfiteatro de la agencia ministerial en donde se investiga el caso.

