Habitantes de Álvaro Obregón hallaron el cadáver de un hombre dentro de un automóvil abandonado. El cuerpo yacía en la cajuela del vehículo y tenía el rostro cubierto con cinta y piernas y brazos atados.

El viernes, habitantes de la colonia José María Pino Suárez se percataron de que un automóvil fue estacionado frente a un casa de la calle Paralela 4.

El coche no pertenecía a ninguno de los vecinos de la calle, tenía los cristales abajo y le faltaban piezas. Al ver que nadie acudía a mover el automóvil, los vecinos decidieron indagar a quién pertenecía.

Lee también Piden a empresas implementar flexibilidad laboral ante temporada de lluvias

Hallan el cuerpo de un hombre dentro de auto abandonado en la alcaldía Álvaro Obregón (28/09/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Se asomaron al interior del coche y al hacerlo se enterraron de que había un cuerpo dentro del vehículo.

Por ello, dieron aviso a policías de la ciudad para que acudieran al lugar a indagar el caso. Ahí también llegaron paramédicos que indicaron que el cadáver presentaba una herida de bala en la cabeza.

Se trataba de un hombre de unos 35 años vestido con camiseta negra y pantalón de mezclilla. Pero en la calle nadie logró identificar el rostro cubierto por la cinta.

Lee también Alertan por fuertes lluvias y posible caída de granizo en 4 alcaldías de CDMX

Hallan el cuerpo de un hombre dentro de auto abandonado en la alcaldía Álvaro Obregón (28/09/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Tampoco reconocieron el vehículo pero los policías que atendieron el caso revisan las cámaras de vigilancia de la zona para dar con las personas que trasladaron en el coche.

El cadáver fue llevado al anfiteatro de la agencia ministerial en donde se investiga el caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/mgm