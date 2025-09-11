Más Información
El gobierno de la Ciudad de México informó que ya son cinco las personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa; mientras, la cifra de lesionados subió a 90, 10 de las cuales ya fueron dadas de alta, confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).
Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Juan Carlos Williams/EL UNIVERSAL
