El gobierno de la Ciudad de México informó que ya son cinco las personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa; mientras, la cifra de lesionados subió a 90, 10 de las cuales ya fueron dadas de alta, confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Juan Carlos Williams/EL UNIVERSAL

