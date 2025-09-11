Más Información

Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Sheinbaum lamenta explosión de pipa en Puente de la Concordia; expresa solidaridad con familiares de víctimas

Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

El gobierno de la Ciudad de México informó que ya son cinco las personas fallecidas tras la explosión de una en el en Iztapalapa; mientras, la cifra de lesionados subió a 90, 10 de las cuales ya fueron dadas de alta, confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ().

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Juan Carlos Williams/EL UNIVERSAL
