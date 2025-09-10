El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer que tras la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, se activó el protocolo de emergencia en los hospitales de la zona para recibir pacientes.

En su cuenta de X, el director precisó que de forma preliminar en el Hospital General de Zona No. 53, se han recibido a 12 personas con quemaduras de segundo y tercer grado, mientras que en el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas se activó protocolo "para estar listo en caso de recibir a pacientes de gravedad”.

Más tarde, el director indicó que la Unidad Médica de Alta Especialidad Magdalena de las Salinas ya recibe a pacientes afectados por la explosión.

Lee también Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr