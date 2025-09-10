Más Información

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (), Zoé Robledo, dio a conocer que tras la en la alcaldía Iztapalapa, se activó el protocolo de emergencia en los hospitales de la zona para recibir pacientes.

En su cuenta de X, el director precisó que de forma preliminar en el Hospital General de Zona No. 53, se han recibido a 12 personas con de segundo y tercer grado, mientras que en el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas se activó protocolo "para estar listo en caso de recibir a pacientes de gravedad”.

Más tarde, el director indicó que la Unidad Médica de Alta Especialidad Magdalena de las Salinas ya recibe a pacientes afectados por la explosión.

