Juan Carlos Bonilla y su hijo Juan Ángel Bonilla, dos de las víctimas de la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, resultaron con severas quemaduras cuando regresaban de la Central de Abastos de la Ciudad de México para surtirse de fruta para su negocio.

Propietarios de un comercio en Texcoco, Estado de México, la mañana de este miércoles padre e hijo pasaban en su coche por la Concordia cuando se registró la explosión de la pipa de gas.

Ambos resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado.

La volcadura de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia dejó 70 lesionados, de los cuales, 3 fallecieron. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

En un principio, los llevaron a un hospital de la alcaldía Iztapalapa pero posteriormente a Juan Ángel, de 19 años de edad, lo trasladaron al Hospital General de Balbuena, donde se le reporta delicado pero estable; mientras que Juan Carlos, de 41 años, fue llevado al Hospital Rubén Leñero, donde fue intubado.

Ante el estado de salud de su hijo y nieto, el señor Apolonio, padre de Juan Manuel, pide que reciban una buena atención médica.

"Lo que quisiera, como todos, como padre, es que le den una buena atención, que por favor lo curen", dice el señor Apolonio, padre de Juan Manuel.

Uno de los momentos más difíciles para la familia Bonilla fue el ver un vídeo, viralizado en redes sociales, en el que aparecen Juan Manuel y Juan Ángel después de la explosión, ambos con evidentes quemaduras pero conscientes.

Don Apolonio dice que al ver el video de su hijo y nieto y confirmar que habían estado en la explosión de la pipa, dejó su trabajo y salió rumbo a la Ciudad de México.

"Fue muy difícil, no podía creer cómo había quedado, yo estaba trabajando y me fui para buscarlo", recuerda.

La familia Bonilla se dividió para estar al pendiente de la salud de sus seres queridos, hospitalizados en distintos nosocomios.

