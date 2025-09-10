Los hijos de María Salud Jaurrieta supieron que su mamá resultó herida en la explosión de la pipa en el Puente de La Concordia, registrada esta tarde en la alcaldía Iztapalapa, por la llamada de un vecino que vio el incidente en las noticias y sabía que es la ruta y el horario que la señora usa cotidianamente.

Tras recibir el aviso de parte de su vecino sobre la explosión, los hijos de la señora María comenzaron a llamarla y buscarla con otros familiares, sin embargo, no obtuvieron éxito.

Fue hasta que una llamada al celular de la señora María Salud entró y un desconocido le informó a su hijo, Francisco Salvador, que al parecer había sido llevada a un hospital en Iztapalapa.

"Me contesta un desconocido y me dijo 'comunicate al hospital Emiliano Zapata porque se están llevando a tu mamá', fue cuando se encendieron las alertas de que algo estaba pasando", explica Francisco, hijo de la mujer lesionada tras la explosión.

Tras emprender la búsqueda, fue a través de una publicación en redes sociales donde aparecía el nombre de una mujer con los mismos apellidos que la señora María Salud, quien estaba siendo trasladada el Hospital Rubén Leñero, que la familia se movilizó a ese lugar.

Francisco agradece la llamada que su vecino le hizo para preguntarle por su mamá.

"Sí no es por esa llamada del vecino, ni me hubiera enterado, me hubiera enterado hasta ahorita en los medios o por una publicación que me aparece".

Pasaba por La Concordia con frecuencia para visitar a su hija

La señora María Salud hacía continuamente el viaje de Iztapalapa a Chicoloapan, en el Estado de México, debido a que ayuda a una de sus hijas con su negocio en la entidad mexiquense.

"Mi mamá es viuda, entonces ir a ver a mi hermana es su distracción, por eso pasa seguido por la zona", dice el hijo de María Salud.

La mujer ingresó al Hospital Rubén Leñero antes de las 8 de la noche. Allí ya la esperaban una de sus hijas, quién pudo ingresar al hospital, y su hijo Francisco, quién esperaba afuera del nosocomio.

En la lista que la jefa de Gobierno, Clara Brugada publicó con los hospitales a los que se trasladaron a los heridos por la explosión, la señora María Salud aparece como "desconocida", ya que hay sólo dos traslados finales al Hospital Rubén Leñero, uno es una mujer sin identificar y el otro es un varón de 41 años.

