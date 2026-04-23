La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 23 de abril se tiene prevista una marcha de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a las 11:30 horas, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) Unidad Zacatenco, rumbo a la Secretaría de Gobernación. Denunciarán irregularidades en el manejo de recursos económicos de la institución, derivado de la eliminación de los fideicomisos, la centralización del presupuesto, la ruptura de lazos con la Fundación Politécnico y la creación de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco.

Arquitectos conservadores del patrimonio cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se manifestarán a las 9:30 horas, en las instalaciones del INAH, en la colonia Roma. Realizarán un mitin con el propósito de exigir a las autoridades del INAH el cumplimiento puntual de los compromisos adquiridos, los cuales garantizan el respeto a los derechos laborales y el acceso pleno a las prestaciones de las y los trabajadores.

El grupo Justicia para Melesia protestará a las 10:30 horas en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Exigen justicia para mujer de la tercera edad víctima de feminicidio el 22 de marzo del 2021, en la Alcaldía Milpa Alta, y que se juzgue a los presuntos responsables conforme a la ley.

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Mujeres víctimas de fabricación de delitos se reunirán a las 10 horas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Periférico Sur. Exigen justicia y atención inmediata ante las graves violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social de la República Mexicana.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán a las 11 horas afuera de la Secretaría de Gobierno capitalina, en el Zócalo. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la alcaldía Iztacalco. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley.

El colectivo Casanova del Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo hará una asamblea, a las 13 horas, para informar sobre los hechos de violencia ocurridos el 21 de abril, derivados de la presunta incursión del grupo porril "3 de Marzo".

Alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, plantel Zacatenco, llevarán a cabo una asamblea a las 14:30 horas. Abrirán un espacio democrático donde todos los integrantes de la comunidad puedan expresar su punto de vista, compartir inquietudes y proponer soluciones ante la crisis académica, técnica y de infraestructura que atraviesa la escuela.

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El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de la Educación Media Superior se reunirá a las 14:30 horas, en el Instituto de Educación Media Superior, Plantel Álvaro Obregón III "Rosario Ibarra de Piedra", en la colonia 8 de Agosto, para el conversatorio sobre la lucha del pueblo iraní contra el sionismo israelí y el imperialismo yanqui.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo realizará una conferencia a las 16 horas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expondrán experiencias de la lucha por la recuperación y defensa de la tierra y discutirán sobre el despojo territorial, la soberanía alimentaria y la autonomía comunitaria.

La Asamblea Vecinal Contra las Mega Construcciones llevará a cabo una reunión a las 18 horas, en el Callejón del Esfuerzo en Santa Úrsula Coapa. Van a coordinar las acciones a seguir en protesta por las obras y el impacto urbano que han causado los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026.

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