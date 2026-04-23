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El gobierno de Donald Trump reclasificó la marihuana dentro de una categoría menos restrictiva, lo que facilita el uso del cannabis con fines médicos en Estados Unidos, según informó el fiscal general, Todd Blanche.
La marihuana fue reclasificada como una droga con un potencial moderado o bajo de dependencia física y psicológica, lo que "amplía el acceso de los pacientes a tratamientos y da a los médicos más herramientas para tomar decisiones de salud mejor fundamentadas", afirmó el fiscal general interino en X.
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Anteriormente, la marihuana compartía clasificación con la heroína y la metanfetamina en la conocida como Lista I, una categoría reservada para las drogas "sin uso médico aceptado y con un alto potencial de abuso", según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Ahora se ha trasladado al tercer nivel de los cinco que contiene esta lista del gobierno de Estados Unidos.
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El Departamento de Justicia afirmó que esta medida se toma para responder a una orden ejecutiva firmada en diciembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene como objetivo aumentar la investigación de los usos medicinales de la marihuana.
mcc
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