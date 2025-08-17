Más Información

El Gobierno de la Ciudad de México entregó, durante esta semana, 350 mil tarjetas para la compra de escolares para secundaria, con lo que se logró alcanzar la cifra de más de de nivel básico beneficiados gracias este programa.

Esta última etapa arrancó el pasado miércoles 13 de agosto, en el Estadio GNP, de la alcaldía Iztacalco, en donde la jefa de Gobierno entregó 23 mil 120 apoyos de este tipo a estudiantes de primaria y, principalmente, de secundaria.

“Creemos en el poder de la educación. Creemos firmemente, que el derecho a la educación tiene que apoyarse de manera real, y para ello, garantizar que en esta ciudad se puedan tener uniformes y útiles escolares gratuitos, otorgados por el Gobierno de la ciudad, es un derecho”, expresó Clara Brugada desde el Estadio GNP.

Durante los días posteriores, la entrega de tarjetas se realizó en distintos eventos simultáneos en las 16 alcaldías de la capital, en donde se contó con la participación de secretarios y secretarias del gabinete legal.

El 14 de agosto se entregaron un total de 133 mil 324 tarjetas; el 15 de agosto, 49 mil 142 tarjetas; y el 16 de agosto, 84 mil 303. El resto de las tarjetas, cuyos titulares no las recogieron los días y horas señaladas, podrán acudir a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) para recogerlas.

Previo a esta última etapa, el Gobierno de la Ciudad de México entregó a alumnos de nivel preescolar y primaria, tarjetas para útiles y uniformes escolares.

Cabe destacar que informó que las tarjetas del programa para útiles y uniformes contemplan una inversión de mil 275 millones de pesos, los cuales se suman a los 11 mil millones de pesos que la administración invertirá durante todo el año en educación.

