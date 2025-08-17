Más Información
Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario
Fallece el promotor cultural Antonio Calera-Grobet; era propietario de la hostería La Bota, en el centro de la CDMX
Supernova Strikers: Sigue aquí EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó, del jueves 14 al sábado 16 de agosto, una serie de operativos interinstitucionales del programa ‘La Noche es de Todos’ en diversos puntos de la Ciudad.
Durante estas jornadas, se verificó 14 establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.
Las acciones se desarrollaron en distintas colonias de las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, La Magdalena Contreras y Tlalpan, dando respuesta a reportes vecinales y fortaleciendo una estrategia de regulación, prevención y proximidad social.
Lee también Alertan por fuertes lluvias en 7 alcaldías de la CDMX; advierten de posible caída de granizo
Durante los operativos se detectaron irregularidades que derivaron en la suspensión de ocho establecimientos y la clausura de tres más.
Estas medidas buscan desalentar prácticas como la venta clandestina, la alteración del orden público o el suministro de alcohol a menores de edad, con el fin de garantizar espacios de convivencia más ordenados y seguros.
Autoridades presentan alternativas ante inundaciones en GAM, Iztacalco y Venustiano Carranza; propuestas se definirán en octubre
aov