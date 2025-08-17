La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó, del jueves 14 al sábado 16 de agosto, una serie de operativos interinstitucionales del programa ‘La Noche es de Todos’ en diversos puntos de la Ciudad.

Durante estas jornadas, se verificó 14 establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.

Las acciones se desarrollaron en distintas colonias de las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, La Magdalena Contreras y Tlalpan, dando respuesta a reportes vecinales y fortaleciendo una estrategia de regulación, prevención y proximidad social.

Cierran 11 chelerías en diversas alcaldías de la CDMX (17/08/2025). Foto: Especial

Durante los operativos se detectaron irregularidades que derivaron en la suspensión de ocho establecimientos y la clausura de tres más.

Estas medidas buscan desalentar prácticas como la venta clandestina, la alteración del orden público o el suministro de alcohol a menores de edad, con el fin de garantizar espacios de convivencia más ordenados y seguros.

aov