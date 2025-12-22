La alcaldía Tlalpan disminuyó 30% en los delitos de alto impacto, de acuerdo con los datos entre instancias federales, el Gobierno capitalino y la alcaldía, informó la demarcación.

Los resultados se presentaron como parte del seguimiento permanente a los cinco sectores de seguridad de Tlalpan, donde ambas autoridades coincidieron en que la reducción es reflejo de una estrategia sostenida basada en coordinación institucional, presencia territorial y cercanía con la ciudadanía.

La evaluación de seguridad por sectores, se llevó a cabo en presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio.

Al término de la sesión de evaluación, la alcaldesa Gabriela Osorio explicó que se trató de una jornada de trabajo extensa y detallada con el equipo de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México.

“Acabamos la sesión de evaluación con nuestra jefa de Gobierno de los cinco sectores de la alcaldía de Tlalpan en materia de seguridad. Fue una jornada maratónica; durante más de seis horas estuvimos evaluando sector por sector y trabajando en cada una de las calles, colonias y pueblos que requieren la atención permanente de los tres niveles de gobierno”.

La edil subrayó que los resultados confirman avances relevantes, aunque también la necesidad de mantener el esfuerzo de manera constante.

“Tenemos buenas noticias, como bien lo dijo la jefa de Gobierno: somos la segunda alcaldía de la Ciudad de México que ha logrado reducir los delitos de alto impacto. Eso nos mantiene orgullosas y orgullosos; sin embargo, sabemos que aún falta mucho por hacer, por lo que seguiremos trabajando 24/7 en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, la Defensa y todas las áreas involucradas, para garantizar la seguridad de todas las familias tlalpenses”.

Balance semanal de seguridad

De manera paralela, el informe semanal de seguridad de esta semana se informó que hubo la detención de más de 10 personas, incluidas tres por robo de motocicleta sin violencia en San Miguel Topilejo, como resultado de la acción inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El despliegue territorial permitió realizar 840 visitas domiciliarias, enviar siete motocicletas al corralón, aplicar 42 infracciones de tránsito en la zona de Villa Olímpica y concretar 36 remisiones al Juzgado Cívico.

Asimismo, mediante el Operativo Rastrillo y acciones vinculadas a movilidad, se reforzó el orden y la seguridad en zonas estratégicas de la alcaldía. De forma paralela, se brindó acompañamiento comunitario en la colonia Padierna a través de la Brigada Mariposa, que visitó 52 hogares, y se reportó saldo blanco durante la fiesta patronal de Parres.

En materia de atención a mujeres, el informe señala que durante diciembre se registró una disminución de casos de violencia de género en comparación con el mismo periodo del año anterior, como resultado del fortalecimiento de la red de apoyo y del seguimiento territorial.

Finalmente, se informó que esta semana dio inicio el Operativo Navideño 2025, con vigilancia reforzada en zonas comerciales, bancarias y habitacionales, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las familias durante la temporada decembrina además de continuar la campaña “La Copa se queda en casa” una estrategia que busca transformar los deportivos públicos en espacios seguros y comunitarios, libres de consumo de alcohol”.