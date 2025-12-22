La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes para la noche de este lunes en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Lo anterior porque se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros entre las 19:00 y las 22:00 horas de este 22 de diciembre.

Los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Lee también Vecinos de San Francisco Tecoxpa votan sobre construcción de Línea 6 de Cablebús; mayoría la aprueba

Se recomienda retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si sales de casa, usa un paraguas o impermeable.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov