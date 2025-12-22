Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por intensificación de para la noche de este lunes en las alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Lo anterior porque se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros entre las 19:00 y las 22:00 horas de este 22 de diciembre.

Los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Se recomienda retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si sales de casa, usa un paraguas o impermeable.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

aov

