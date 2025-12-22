Más Información
Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa “incumplimiento de obligaciones”
Marina reporta cuatro personas vivas en accidente de aeronave en Texas; Guardia Costera informa tres muertos
Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas; equipo realizaba misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes para la noche de este lunes en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Lo anterior porque se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros entre las 19:00 y las 22:00 horas de este 22 de diciembre.
Los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
Lee también Vecinos de San Francisco Tecoxpa votan sobre construcción de Línea 6 de Cablebús; mayoría la aprueba
Se recomienda retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si sales de casa, usa un paraguas o impermeable.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]