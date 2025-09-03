Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Marco Rubio reafirma “guerra” a grupos narcoterroristas; reconoce a México por trabajo contra cárteles

Marco Rubio reafirma “guerra” a grupos narcoterroristas; reconoce a México por trabajo contra cárteles

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cartel de Sinaloa

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cartel de Sinaloa

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Cristiano Ronaldo y Portugal serían el rival de México para reinaugurar el Estadio Azteca, previo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Portugal serían el rival de México para reinaugurar el Estadio Azteca, previo al Mundial 2026

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

Aproximadamente 50 personas realizaron una concentración y bloqueo en los carriles centrales y laterales de , a la altura de La Balvanera, con dirección al poniente.

Los manifestantes argumentaron que el cierre de la vialidad se debe a las afectaciones que han sufrido en sus viviendas por e . Señalaron que, desde el año pasado, las autoridades se comprometieron a otorgar un pago para la reparación de los inmuebles dañados, recurso que aseguran no ha sido entregado.

Lee también:

Los manifestantes argumentaron que el cierre de la vialidad se debe a las afectaciones que han sufrido en sus viviendas por encharcamientos e inundaciones. Foto: Especial.
Los manifestantes argumentaron que el cierre de la vialidad se debe a las afectaciones que han sufrido en sus viviendas por encharcamientos e inundaciones. Foto: Especial.

El bloqueo generó complicaciones viales en la zona oriente de la capital. Como alternativas, autoridades recomendaron utilizar las avenidas República Federal, Texcoco y Benito Zenea, así como los carriles laterales de Zaragoza en los tramos no afectados.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses