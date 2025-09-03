Más Información
Aproximadamente 50 personas realizaron una concentración y bloqueo en los carriles centrales y laterales de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de La Balvanera, con dirección al poniente.
Los manifestantes argumentaron que el cierre de la vialidad se debe a las afectaciones que han sufrido en sus viviendas por encharcamientos e inundaciones. Señalaron que, desde el año pasado, las autoridades se comprometieron a otorgar un pago para la reparación de los inmuebles dañados, recurso que aseguran no ha sido entregado.
El bloqueo generó complicaciones viales en la zona oriente de la capital. Como alternativas, autoridades recomendaron utilizar las avenidas República Federal, Texcoco y Benito Zenea, así como los carriles laterales de Zaragoza en los tramos no afectados.
