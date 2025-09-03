Vecinos de la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, sufrieron anegaciones en sus casas debido a las fuertes lluvias de la madrugada del martes.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), fueron 40 viviendas las que tuvieron afectaciones, principalmente en patios.

“Es levantarse porque oyes la tormenta y sentir los pies mojados”, dijo Patricia Castillo, vecina de la Vicente Guerrero, sobre las afectaciones por las fuertes lluvias la madrugada de este martes.

La señora Patricia Castillo es una de las historias entre las aproximadamente 150 casas afectadas en la unidad habitacional, según cifras de la alcaldía Iztapalapa.

Entre los vecinos afectados cuentan que esta es la tercera ocasión en lo que va del año en que sufren una inundación de esta magnitud.

“Este año van unas tres veces que se inunda así, y es así cada año, es estar perdiendo muebles”, aseguró Rodolfo, vecino de la calle Carlos Manuel Rincón.

El vecino denuncia omisiones del personal a cargo del cárcamo de la zona, ya que es de activación manual.

“No hay alguien de guardia todos los días, y no lo abren a tiempo”, señaló Rodolfo.

Las mayores afectaciones por las lluvias se registraron en 14 calles donde el agua llegó a tener una altura de hasta 40 centímetros, según los vecinos y las marcas en los muros de sus casas.

Luego de varias horas limpiando, la señora Patricia Castillo hizo el recuento de los daños: un refrigerador, varios muebles de la cocina y en las recámaras ya no sirven.

La señora Patricia guarda un recorte de periódico de hace 17 años que su casa se inundó y asegura haber perdido todos sus muebles.

“Aquella ocasión el agua subió más de un metro de altura, esa vez tiramos todas las cosas”, dijo.

Tras las anegaciones registradas la mañana del martes, brigadas de Protección Civil y servicios urbanos se desplazaron a la zona.

Personal de la alcaldía Iztapalapa realizó el censo por las casas afectadas y entregó 500 kits de limpieza.

La demarcación apoyó con cinco camiones Vactor, 18 cuadrillas y ocho motobombas.

Luego de las afectaciones registradas en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, personal Táctico Operativo de la dependencia brindó atención a la población afectada.

“Se tuvo afectación en 40 domicilios, afectando principalmente los patios de las viviendas. Trabajamos de forma conjunta con personal de la alcaldía y de Bomberos para abatir los niveles de agua”, precisó la dependencia capitalina.

La Secretaria de Salud de la Ciudad de México apoyó con atenciones médicas, aplicación de vacunas y curaciones.