Luego de que los socavones que se abrieran en la calzada Ignacio Zaragoza fueran tapados, vecinos de la zona temen que se abran nuevas oquedades debido a la permanencia de la temporada de lluvias, por lo que demandan se haga una revisión a fondo del drenaje.

“Estamos organizándonos para reunirnos con las autoridades de la alcaldía y del Gobierno central, queremos que nos informen en qué condiciones están los drenajes pluviales de todo este tramo de Zaragoza, desde Iztapalapa hasta Iztacalco".

“Pero también que nos digan cuándo fue la última vez que el pavimento se reforzó o le han dado mantenimiento, porque nomás vemos que arreglan los baches y ahora cuando se abre un socavón, porque no tenemos en la memoria reciente cuándo fue la última vez que se le dio un buen mantenimiento; entonces, no sabemos si está apto para soportar todos los camiones pesados que pasan diario por aquí”, comentó Violeta, habitante de la colonia Casa Blanca, ubicada a unos metros de distancia de donde se registraron los socavones.

“Sí es un tema delicado porque ahora fue aquí, pero te imaginas que se extienda y se trague una casa”, expresó.

“No nos queda más que confiar en lo que dicen, si presumen que ya se tapo bien, pues que bueno, ese es su trabajo, pero quién nos garantiza que no se va a abrir otro ahí mismo o en otro tramo. Esa es nuestra preocupación”, dijo el señor Ernesto, vecino de la zona.

Para los conductores de camiones pesados que tiene que usar la arteria para llegar a la Central de Abasto, La Viga o para surtir de gas o productos de abarrotes en las tiendas de barrio, el riesgo es latente, pues dicen que no hay manera de saber cuándo se puede abrir el pavimento.

“En los carros pesados casi no sentimos los hundimientos hasta que nos caemos, así le pasó a la pipa, iba cargada y ni cuenta se dio el amigo hasta que casi se lo traga la tierra.

“Pero si pasas en moto o en carro pequeño se siente el desnivel o los hundimientos, no se siente como bache, se siente como ondulado, como hueco y eso es peligroso, porque es en todo el tramo de Zaragoza, uno como sea se salva, pero si se traga una bici, una moto o un carro pequeño, sí será un problema”, expresó Moisés, repartidor de refrescos en la zona, quien afirmó que cada que pasa por el sector siente que se hunde.

Este fin de semana el Gobierno capitalino informó que concluyó la reparación del socavón que se abrió en Zaragoza a la altura de la alcaldía Iztapalapa, donde se sustituyeron 20 metros del colector dañado con tubos de concreto reforzado de 1.22 metros de diámetro.