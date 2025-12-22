En el segundo día de actividades del Bazar Navideño artesanal, ubicado en el predio de Reforma 13, a un costado del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, transcurrió con poca afluencia de visitantes y escasa actividad comercial, situación que generó preocupación entre los comerciantes participantes.

Afuera, donde también se lee el nombre en inglés del espacio “Handmade Christmas Market”, hubo poca asistencia.

Durante un recorrido realizado por esta casa editorial, se constató que pocos puestos se encontraban en funciones y que el número de asistentes fue menor al esperado, pese a tratarse de un evento con temática navideña en una de las zonas más concurridas del Centro de la ciudad.

Bazar navideño a un costado del Monumento a la Revolución reporta baja asistencia en su primer día (22/12/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Esperábamos más gente, sobre todo por las fechas y porque estamos en una zona muy transitada, pero el arranque estuvo flojo”, comentó una comerciante de artesanías, quien prefirió no dar su nombre.

Otro vendedor señaló que “la inversión para montar el puesto es alta y con esta afluencia es complicado recuperar gastos”.

En cuanto a los precios, se observó que los juegos mecánicos tienen costos que van de 70 a 100 pesos, mientras que algunos alimentos, como los tacos, se ofertan desde 65 pesos, montos que, de acuerdo con visitantes y comerciantes, podrían estar influyendo en la baja asistencia.

“Muchos clientes se acercan, preguntan y al ver los precios Bse van. Nos dicen que se les hace caro para venir en familia”, explicó otro locatario. Incluso algunos asistentes coincidieron en que los costos resultan elevados. “Venimos a dar una vuelta, pero gastar más de 60 pesos en unos tacos o casi 100 en un juego sí se nos hace excesivo”, refirió una visitante.

Los comerciantes esperan que, en los próximos días, especialmente conforme se acerquen las fechas clave de la temporada decembrina, la afluencia aumente y permita mejorar las ventas, de lo contrario, advirtieron, varios puestos podrían optar por retirarse antes de lo previsto.

