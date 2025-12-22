Más Información

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que, con motivo de las celebraciones navideñas y de Fin de Año, los tendrán horario de 8:00 a 15:00 horas los días 24 y 31 de diciembre.

Además, estos sitios no prestarán servicio el 25 de diciembre y los días 1, 2 y 3 de enero.

Ate esto, la dependencia capitalina solicitó a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México, tomar las medidas necesarias antes la en el periodo referido.

El 5 de enero los verificentros reanudarán su servicio en los horarios habituales, es decir, de 8:00 a 20:00 horas.

Cabe recordar que, los días 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero del 2026, se suspende el servicio en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes.

