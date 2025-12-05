Autoridades de Puebla determinaron suspender las clases presenciales en 64 municipios el próximo lunes por la llegada del frente frío número 18, que provocará descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias.

Se trata de regiones ubicadas en la sierra norte y nororiental donde se determinó suspender clases presenciales y trabajar a distancia con libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

Ante la recomendación emitida por la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la suspensión de clases aplicará en 5 mil 836 escuelas de 64 municipios, 38 de los cuales en la Sierra Norte y 26 de la Sierra Nororiental.

Se trata de 407 mil alumnos y 22 mil docentes de todas las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior.

Lee también: Rectora de la BUAP preside ceremonia de graduación de egresados de Licenciatura en Biotecnología; celebra pasión por la ciencia

En la Sierra Norte los municipios incluidos son Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec.

Así como San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

En la Sierra Nororiental los municipios de Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr