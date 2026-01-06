Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres hombres en calles de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, por su probable participación en el robo de tres piezas religiosas con un valor estimado de 110 mil pesos, las cuales no pudieron acreditar como de legal procedencia.

La acción policial se derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de tres sujetos en la esquina de las calles Sol y Lerdo, uno de ellos a bordo de una motocicleta negra, quienes mostraban una actitud sospechosa. Al acudir al sitio, los oficiales observaron que los hombres manipulaban diversos objetos, por lo que procedieron a una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación.

Durante la inspección, los uniformados aseguraron tres piezas religiosas valuadas en más de cien mil pesos, dos cascos de motociclista y 40 bolsitas con una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana. Al no poder comprobar la legal posesión de los objetos religiosos, los tres sujetos, de 48, 38 y 20 años de edad, fueron detenidos.

Los implicados fueron informados de sus derechos y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, junto con la probable droga, las piezas religiosas y la motocicleta asegurada, a fin de que se determine su situación jurídica y se investigue la procedencia de los bienes.

La SSC informó que, tras un cruce de información, se estableció que dos de los detenidos cuentan con antecedentes delictivos. El hombre de 48 años registra seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en distintas modalidades, mientras que el detenido de 38 años cuenta con un ingreso por robo calificado en 2020 y una carpeta de investigación por violencia familiar en 2019.

