Cuatro viviendas resultaron afectadas debido a un de ladera en la , alcaldía Magdalena Contreras. Los accesos principales a los inmuebles quedaron obstruidos por 150 metros cúbicos de tierra y material orgánico.

La demarcación informó que el origen del deslave que se registró la noche de este viernes, fue una filtración en la toma de captación pluvial ubicada en la , lo que provocó el reblandecimiento del talud.

El alcalde Fernando Mercado Guaida informó que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales visibles en las viviendas afectadas, destacando la pronta activación del protocolo de atención a emergencias por parte de la alcaldía.

El alcalde Fernando Mercado Guaida informó que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales visibles en las viviendas afectadas. Foto: Especial.
Desde el momento del incidente, se desplegó personal de Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Servicios Urbanos, así como directores generales de Jurídico y Gobierno e Igualdad Sustantiva, quienes acudieron al sitio para coordinar acciones con las y los vecinos de la zona.

“No existe ahorita un riesgo inminente para nadie. Lo que tenemos que hacer primero es limpiar el predio y que los técnicos nos digan qué hacer para contener el talud”, afirmó el edil.

Durante las primeras horas de este sábado, se iniciaron los trabajos de retiro de escombros con apoyo de una retroexcavadora, dos vehículos tipo Bobcat y cuadrillas de trabajadores, permitiendo la liberación del paso peatonal.

Se colocaron plásticos sobre la ladera para prevenir nuevas filtraciones. Además, Protección Civil realizó evaluaciones técnicas en las viviendas, emitiendo opiniones de riesgo y recomendaciones de mitigación.

Adicionalmente, anunció trabajos preventivos incluyen la remoción del tubo de captación pluvial a 150 metros de distancia, así como el cierre del paso en la calle superior para evitar sobrecargas en la zona.

Por separado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que los hechos se registraron en la calle Ixtlahualtongo 233, donde hubo afectaciones en entradas y patios de las viviendas, y en una barda perimetral.

