Personal de la alcaldía Coyoacán, encabezada por Giovani Gutiérrez, han atendido las afectaciones en la demarcación derivadas de la lluvia del viernes.

El alcalde Gutiérrez recorrió algunas de las zonas en las 8 colonias afectadas.

“Hemos recorrido algunos lugares donde se registraron estas anegaciones. Tenemos más de 20 encharcamientos o anegaciones en donde el agua fue bajando paulatinamente, sin embargo, estamos en revisión sobre el número de viviendas que pudieron ser afectadas por la entrada de agua", aseguró Gutiérrez.

En un primer corte se contabilizaron unas 20 casas afectadas, donde no hubo personas heridas pero si pérdidas materiales, informó la alcaldía.

Las precipitaciones ocasionaron la caída de 5 árboles y 24 encharcamientos de distintas magnitudes.

Las colonias más afectadas son Campestre Churubusco, Barrio del Niño Jesús, Presidentes Ejidales, Paseos de Taxqueña, Prado Churubusco, pueblo de Los Reyes y Parque San Andrés y Pedregal de Santo Domingo.

Elementos de Protección Civil y de Bomberos de la Ciudad de México realizaron el retiro de los restos de troncos y follaje de los árboles caídos.

La alcaldía informó que las lluvias registradas este viernes fueron las más fuertes de la temporada en la zona centro y Sur de Coyoacán.

Por lo anterior se recomendó a la población de la demarcación estar atentos a los reportes de SEGIAGUA y las alertas por lluvias en las próximas horas.

