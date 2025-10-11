Este sábado se registró un nuevo socavón en la Ciudad de México, ahora en la alcaldía Azcapotzalco, en el cual quedó atrapado un taxi.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) informó que la oquedad se abrió en Calzada Vallejo y Poniente 146, colonia Industrial Vallejo.

La oquedad, en la que cayó un taxi, se abrió en Calzada Vallejo y Poniente 146, colonia Industrial Vallejo. (Foto: especial)

Detalló que “a consecuencia de una fuga de agua potable, se originó un socavón de aproximadamente 6 metros de longitud y 4 metros de profundidad”.

El vehículo con cromática de taxi que quedó en el borde del socavón fue retirado por elementos del Cuerpo de Bomberos de la CDMX. No se reportaron lesionados.

