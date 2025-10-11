Más Información

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Sube a 41 la cifra de fallecidos por lluvias en el país; Protección Civil reporta 27 desaparecidos

Choque e incendio de pipa provoca cierre total en la México-Puebla; automovilistas quedan varados

Mundial Sub-20: Argentina vence 2-0 a México y los elimina en Cuartos de Final

Festival de Cine de Morelia se convierte en escenario de protestas pro Palestina; exigen fin de la violencia de Israel

Depresión tropical "Raymond" se aproxima a BCS; amenaza con intensas lluvias y fuertes vientos a estos estados

Este sábado se registró un en la Ciudad de México, ahora en la, en el cual quedó atrapado un taxi.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) informó que la oquedad se abrió en Calzada Vallejo y Poniente 146, .

La oquedad, en la que cayó un taxi, se abrió en Calzada Vallejo y Poniente 146, colonia Industrial Vallejo. (Foto: especial)
Detalló que “a consecuencia de una fuga de agua potable, se originó un socavón de aproximadamente 6 metros de longitud y 4 metros de profundidad”.

El vehículo con cromática de taxi que quedó en el borde del socavón fue retirado por elementos del Cuerpo de Bomberos de la CDMX. No se reportaron lesionados.

