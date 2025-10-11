El Gobierno de la Ciudad de México anuncia que durante octubre iniciará la rehabilitación de los pasos a desnivel ubicados en Calzada de Tlalpan. De los 34 pasos existentes, la primera etapa de obras abarcará los 12 comprendidos entre la Plaza Tlaxcoaque y la estación Chabacano del Metro.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, encabezó un recorrido por varios de ellos, después de diversas visitas y reuniones conjuntas con Servicios Metropolitanos (SERVIMET). Las obras se realizarán con el objetivo de avanzar en el reordenamiento del comercio y en los trabajos de rehabilitación, acondicionamiento y modernización de estos espacios.

Acompañado del subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP), Adolfo Llubere Sevilla, y del director General de SERVIMET, Carlos Mackinlay, el Secretario de Gobierno escuchó los comentarios de los locatarios y atendió sus dudas.

Reiteró que el Gobierno de la Ciudad de México garantizará que puedan regresar a sus espacios de trabajo una vez concluidas las obras de rehabilitación.

Los locatarios entregaron de manera voluntaria los espacios, tras acordar con las autoridades trabajar con plena confianza para contar con lugares dignos, limpios y seguros, donde puedan desarrollar sus actividades comerciales.

Iván Fonseca, de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobe), explicó las obras y la necesidad de despejar los pasos a desnivel por motivos de seguridad para las personas y transeúntes. En el recorrido también participó la tercera visitadora adjunta de investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Alejandra Laura Mancera Hidalgo, quien dio seguimiento al proceso.

Durante los recorridos para la entrega de locales, se destacó que, con este reordenamiento, los comerciantes no están obligados a entregar cuotas a líderes o representantes de agrupaciones para atender su propio negocio.

