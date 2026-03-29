La familia de jirafas en el Zoológico de San Juan de Aragón creció con la incorporación de dos crías macho que demuestra que hay un cuidado y conservación de la especie en la Ciudad de México, aseguró la directora del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón, Gabriela Uribe Acosta.

El UNIVERSAL conoció a las nuevas crías que se suman a cinco ejemplares y que pueden ser visitadas en este zoológico situado en la alcaldía Gustavo A. Madero; los nuevos inquilinos nacieron en octubre pasado. De madres distintas, las dos jirafas se llevan por días de nacidas, ya que nacieron el 6 y 11 octubre del año pasado.

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) inició el proceso de concurso para elegir el nombre de la jirafa que nació el 6 de octubre de 2025. Posteriormente será el proceso de elección del nombre del otro pequeño.

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De acuerdo con la convocatoria hecha por la Secretaría de Medio Ambiente en redes sociales, el macho de jirafa reticulada fue rechazado por su madre al momento de nacer, por lo que de inmediato se activó un protocolo de cuidados permanentes por parte de un equipo especializado.

Nació con un peso cercano a 65 kilos, y actualmente ya supera los 130 kilos. Tras este proceso de cuidados, ya se reencontró con su familia, por lo que ahora se le busca un nombre.

En el zoológico hay un cuidado y conservación de las jirafas, las cuales están en peligro de extinción, señaló la directora del centro de conservación. Foto: Fernanda Rojas /El Universal

Grandes y curiosos

La servidora pública explicó que las dos crías están en proceso de dejar la leche materna y comienzan con el deguste de granada, fresno y otras ramas.

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“Ahorita lo podemos observar, ya están integrados en el recinto con los demás ejemplares. Actualmente tenemos siete ejemplares ya contándolos a ellos y entre ellos hay dos hembras y los demás son machos. Entonces, parten del éxito que tiene todo este programa de conservación de la especie, es justo poder ver eso”, indicó.

Las jirafas de cinco meses pueden conocerse ya que están a la vista de los paseantes del Zoológico de San Juan de Aragón. La interacción con las demás especies, entre ellas los antílopes, van desde el olerse mutual, observar qué comen hasta analizar el comportamiento de sus pares.

“Es muy enriquecedor la etapa que tienen ahorita, porque, como ven a todos, comienzan a aprender por imitación. Ven que todos se están acercando a cierto alimento y dicen: ‘yo también voy y lo pruebo’. Me puede gustar o no, pero es un conocimiento del en torno”, sostuvo.

La altura de los no tan pequeños oscila entre los 1.70 a 1.90 metros, con un promedio que rondan los 70 a 85 kilogramos. La altura máxima que llega a alcanzar una jirafa es de más de cuatro metros.

“Es importante recalcar que en estos centros de vida y de conservación están en constante revisión médica”, explicó.

Las jirafas ya mantienen independencia de su madre, pues recorren el recinto con facilidad a donde su curiosidad las lleve; sin embargo, la especialista remarcó que sus madres están al pendiente, pues si detectan algún riesgo, intervienen.

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Las dos jirafas macho de cinco meses ya conviven con el resto de ejemplares de su especie, así como los antílopes, explicó funcionaria. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

“Ellas, si ven que hay algún riesgo, intervendrán y si no también es parte del aprendizaje de los pequeños, toda la parte conductual para poder estar dentro del grupo. Hay algunas adversidades que ellos (las pequeñas jirafas) podrán tener y decir ‘¿qué hago, me salgo, voy, o sí requiero el apoyo?’.

“Es muy importante que dentro del grupo no solamente las mamás, sino los hermanos o, incluso, las demás especies pueden demostrarles cobijo”, puntualizó Uribe Acosta.

La Secretaría de Medio Ambiente remarcó que la jirafa es el mamífero terrestre más alto del mundo y actualmente se encuentra en peligro de extinción, de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Resulta fundamental el trabajo que realiza el equipo de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre en apoyo a la conservación de la biodiversidad de México y de otras partes del mundo”, resaltó la funcionaria.

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cdm