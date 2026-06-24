Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México no se han recuperado del bache económico, pese al retiro de las vallas metálicas y del campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó el libre tránsito de vehículos y transeúntes en las calles que durante 20 días estuvieron bloqueadas. Además, el ambulantaje disminuyó en la zona, sobre todo en la calle de Tacuba que en las últimas cuatro semanas había sido peatonal.

El comercio de Sergio está en el circuito del Zócalo capitalino, a un costado del FIFA Fan Fest; sin embargo, sus ventas están al 60%. “Si hay gente pero viene a ver el partido, no a comprar”.

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Los negocios de Sergio y Verónica se ubican en el primer cuadro de la Ciudad y reportaron pérdidas en sus ventas de hasta 70%. Foto: KARLA GUERRERO/EL UNIVERSAL

A pesar del flujo de personas en el corredor afuera de su negocio, refirió que los ingresos de junio del año pasado estuvieron mejor que los de este 2026, cuando no había Mundial de Fútbol.

Verónica Velasco tiene su local de vestidos en la calle República de Honduras, a dos cuadras donde estaba el límite del campamento de la CNTE. Refirió que sí notó un cambio ante el retiro de los manifestantes.

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“Empezó a entrar más gente porque ya está liberado el primer cuadro. Esta (calle) es la entrada al Centro Histórico, fue liberada y está limpia”, agregó.

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A pesar de que su negocio no fue de los más afectados, indicó que sí le impacto con 70% de disminución en sus ventas; además de complicaciones de movilidad para ella y sus clientes. “Confiamos en que comiencen a venir las familias pero sí afectó bastante”.

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Gerardo López Becerra, presidente de ConComercio Pequeño, estimó que el daño económico a los negocios de la zona está entre 800 y mil 200 millones de pesos, por lo que el sector productivo tardará en recuperarse.

“Los negocios están administrando sus pérdidas con sus ahorros y préstamos personales. Desafortunadamente el gobierno no tiene un programa de apoyo para los comercios que tuvieron afectaciones, porque los problemas no fueron por una mala administración de los negocios, sino de una pésima gestión del conflicto entre el gobierno y la CNTE”, afirmó.

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Respecto a las mesas de diálogo con el gobierno local, López Becerra refirió que no han tenido una respuesta o apoyo concreto, pero les ofrecieron un descuento en el predial, lo que sólo apoyaría sólo a los dueños de los inmuebles.

“Le diría a Clara Brugada que de ese 4% que le cobra a las empresas por impuesto a la nómina dispusiera de un recurso para apoyar a los negocios afectados”, finalizó.

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