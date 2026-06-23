A tres semanas de la inauguración del Jardín Flotante se siguen construyendo los puentes peatonales de acceso como la instalación de elevadores y escaleras.

Las escaleras y elevadores de acceso ubicados en las calles Severo Amador y José María Roa Bárcenas permanecen cerrados, y algunos trabajadores realizaban labores en la zona.

Las escaleras y el puente peatonal que conectará con el acceso ubicado a la altura de Manuel J. Othón continúan en proceso de construcción.

Las escaleras aún presentan trabajos pendientes y no están listas para su uso. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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El elevador, únicamente se encuentra colocada la estructura metálica, mientras que las escaleras aún presentan trabajos pendientes y no están listas para su uso.

Bajopuentes continúan cerrados

Diversos bajopuentes peatonales permanecen cerrados debido a las obras; a través de las rejas se observó material de construcción y herramientas utilizadas en los trabajos, entre ellas tablas, sacos de cemento, estructuras metálicas y diverso equipo.

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Entre los pasos peatonales cerrados se encuentran el que conecta las calles Fernando Ramírez y José T. Cuéllar; el ubicado entre Antonio Solís y Juan de Dios Arias, así como el que comunica la calle Manuel J. Othón con la calzada de San Antonio Abad.

A través de las rejas se observó material de construcción y herramientas utilizadas en los trabajos. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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El bajopuente que se encuentra a la altura de José Peón Contreras permanece abierto al paso peatonal; sin embargo, en su interior se observan vigas y otras estructuras relacionadas con la intervención, además de que el espacio presenta poca iluminación y encharcamientos.

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