Metrópoli | 23-06-26 | 20:48 | Actualizada | 23-06-26 | 20:48 |

Miles de aficionados colombianos se apoderaron del del Zócalo de la para ver jugar a su selección contra República del Congo; incluso se prepararon para los festejos en caso de ser ganadores.

Los turistas de ese país latinoamericano acudieron con elementos distintivos como sombreros vueltiao y banderas; sin embargo también hubo afición mexicana para apoyarlos.

Daisy, originaria de Bogotá, llegó con su familia para ver el partido desde la pantalla gigante que se instaló en la .

Aficionados colombianos señalaron que en caso de quedar ganadores, se irán a festejar al Ángel de la Independencia, pero de manera sana.. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL
Aficionados colombianos señalaron que en caso de quedar ganadores, se irán a festejar al Ángel de la Independencia, pero de manera sana.. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

Lee también

“La gente es increíblemente cálida, estamos muy contentos, ya tuvimos una victoria, esperamos la segunda y festejarla con los mexicanos”, comentó a .

Refirió que en caso de quedar ganadora la selección cafetalera, otra vez, se irán a festejar al Ángel de la Independencia, pero de manera sana.

[Publicidad]

Jessica y Jorge Pérez también son colombianos, pero llegaron a México hace 14 días. Refirieron que les tocó vivir aquí la victoria pasada y piensan repetir los festejos en el Paseo de la Reforma.

Aunque el FIFA Fan Fest no llegó a su máxima capacidad, no paró de llegar la gente a lo largo del encuentro deportivo. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL
Aunque el FIFA Fan Fest no llegó a su máxima capacidad, no paró de llegar la gente a lo largo del encuentro deportivo. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

Lee también

“México no falla, considero que el Mundial debió ser solo aquí, pero la FIFA así lo decidió. Nos sentimos como en casa, viva México y viva Colombia”, subrayó Jorge, visitante de Barranquilla.

[Publicidad]

Aunque el FIFA Fan Fest no llegó a su máxima capacidad ante el inicio del partido, no paró de llegar la gente a lo largo del encuentro deportivo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]