Miles de aficionados colombianos se apoderaron del FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México para ver jugar a su selección contra República del Congo; incluso se prepararon para los festejos en caso de ser ganadores.

Los turistas de ese país latinoamericano acudieron con elementos distintivos como sombreros vueltiao y banderas; sin embargo también hubo afición mexicana para apoyarlos.

Daisy, originaria de Bogotá, llegó con su familia para ver el partido desde la pantalla gigante que se instaló en la Plaza de la Constitución.

Aficionados colombianos señalaron que en caso de quedar ganadores, se irán a festejar al Ángel de la Independencia, pero de manera sana.. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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“La gente es increíblemente cálida, estamos muy contentos, ya tuvimos una victoria, esperamos la segunda y festejarla con los mexicanos”, comentó a EL UNIVERSAL.

Refirió que en caso de quedar ganadora la selección cafetalera, otra vez, se irán a festejar al Ángel de la Independencia, pero de manera sana.

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Jessica y Jorge Pérez también son colombianos, pero llegaron a México hace 14 días. Refirieron que les tocó vivir aquí la victoria pasada y piensan repetir los festejos en el Paseo de la Reforma.

Aunque el FIFA Fan Fest no llegó a su máxima capacidad, no paró de llegar la gente a lo largo del encuentro deportivo. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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“México no falla, considero que el Mundial debió ser solo aquí, pero la FIFA así lo decidió. Nos sentimos como en casa, viva México y viva Colombia”, subrayó Jorge, visitante de Barranquilla.

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Aunque el FIFA Fan Fest no llegó a su máxima capacidad ante el inicio del partido, no paró de llegar la gente a lo largo del encuentro deportivo.

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