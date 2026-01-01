Más Información

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Calles de la CDMX lucen vacías en el primer día del 2026; reportan transporte público sin tumultos

Calles de la CDMX lucen vacías en el primer día del 2026; reportan transporte público sin tumultos

Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026

Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

El primer día del 2026 la registró calles con poca afluencia de personas, así como un transporte público sin tumultos.

Luego de las celebraciones para despedir el año, con una asistencia de aproximadamente 250 mil personas, de acuerdo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, la avenida Paseo de la Reforma lucía vacía la mañana del uno de enero.

Lee también

Contrario al resto del año, el Centro Histórico capitalino estaba sin tumultos de gente o los usuales comerciantes informales.

Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL
Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

El transporte público también estuvo con poca asistencia de gente durante las primeras horas del primer día del año.

Estaciones del Metro y Metrobús recibieron a muy pocos usuarios.

Lee también

En zonas aledañas a estaciones del metro como Martin Carrera, donde convergen dos líneas, un Cetram y una línea del Metrobús, había pocos comercios informales operando.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]