Calles de la CDMX lucen vacías en el primer día del 2026; reportan transporte público sin tumultos

El primer día del 2026 la Ciudad de México registró calles con poca afluencia de personas, así como un transporte público sin tumultos.
Luego de las celebraciones para despedir el año, con una asistencia de aproximadamente 250 mil personas, de acuerdo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, la avenida Paseo de la Reforma lucía vacía la mañana del uno de enero.
Contrario al resto del año, el Centro Histórico capitalino estaba sin tumultos de gente o los usuales comerciantes informales.
El transporte público también estuvo con poca asistencia de gente durante las primeras horas del primer día del año.
Estaciones del Metro y Metrobús recibieron a muy pocos usuarios.
En zonas aledañas a estaciones del metro como Martin Carrera, donde convergen dos líneas, un Cetram y una línea del Metrobús, había pocos comercios informales operando.
