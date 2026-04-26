Arizona evitó la barrida en México con poder en el bateo que apagó a los Padres

El diamante del Estadio Estadio Alfredo Harp Helú fue testigo de una historia plagada de imparables y cuadrangulares. Lo que pintaba como una tarde relajada para los Padres terminó en una remontada feroz de los Diamondbacks, quienes sacaron orgullo y poder para imponerse 12-7 en el segundo juego de la Mexico City Series 2026.

Durante seis episodios, la novena californiana lució cómoda. El abridor Michael King mantuvo a raya a la ofensiva rival, mientras el bateo hacía su parte.

En especial Manny Machado, quien parecía decidido a llevarse la tarde con dos cuadrangulares y cinco carreras producidas.

Al grado que San Diego se colocó con ventaja de 7-2, con aportaciones también de Xander Bogaerts, Fernando Tatis Jr., Jackson Merrill y Luis Campusano, este último también con jonrón.

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El ambiente era de fiesta para San Diego, casi confiado. Pero en la Ciudad de México, donde la pelota vuela distinto, ningún marcador es definitivo.

El séptimo inning cambió todo. Arizona encontró la chispa y desató una tormenta ofensiva. El momento cumbre llegó con Tim Tawa, quien se convirtió en héroe al conectar un Grand Slam que levantó a la afición de sus asientos. En ese swing viajaron al plato José Fernández, Nolan Arenado y Alek Thomas.

La fiesta no terminó ahí. Lourdes Gurriel Jr. apareció con un imparable productor de dos carreras que completó la remontada. De pronto, la pizarra marcaba 8-7.

¡Triunfo para los D-Backs! 🔥🐍



Arizona respondió a la afrenta del día anterior y con una explosiva voltereta (12-7) evitó la barrida en el México City Series 🇲🇽 pic.twitter.com/WfYdKcy3tL — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 26, 2026

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Para el octavo capítulo, los Diamondbacks pusieron el broche final. Ildemaro Vargas castigó con un triple productor de tres carreras, antes de anotar impulsado por Ketel Marte y sellar el 12-7 definitivo.

Así, entre batazos largos y rallies demoledores, Arizona devolvió la afrenta del primer juego y evitó la barrida.

El triunfo fue para Ryan Thompson, quien lanzó una entrada completa (4.22 EFE) y permitió dos imparables. Mientras que Bradgley Rodríguez cargó con la derrota.

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