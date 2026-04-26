Ketel Marte reconoce que un Guante de Oro y el título de SM son sus asignaturas pendientes

A sus 32 años, Ketel Marte vive una de las etapas más sólidas de su carrera en las Grandes Ligas. El segunda base y bateador designado de los Arizona Diamondbacks se ha consolidado como uno de los peloteros más consistentes de la franquicia, con una trayectoria que se acerca a la década con el equipo y un palmarés que respalda su impacto en el terreno.

Tres selecciones al Juego de Estrellas (2019, 2024 y 2025) y dos premios Silver Slugger consecutivos (2024 y 2025) colocan a Marte entre los mejores peloteros de la Liga.

A ello se suma su designación como Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2023, cuando resultó pieza clave en el regreso de los Diamondbacks a la Serie Mundial tras más de dos décadas.

Pese a estos logros, el dominicano mantiene una visión clara sobre lo que aún le falta por alcanzar. “Yo creo que guante de oro y ganar el campeonato”, expresó con sinceridad, al señalar dos objetivos que considera pendientes en su carrera.

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Ketel Marte con los Arizona Diamondbacks - Foto: AP

Lejos de conformarse, Marte sostiene una disciplina constante que le permite competir al más alto nivel temporada tras temporada.

“Enfocarme es lo que tengo que enfocarme, trabajar mi cuerpo, estar lo mejor de mí como siempre, tratar de ayudar a mi equipo, a cada uno de mis compañeros, que ellos se sientan cómodos, que aprendan a estar aquí en este nivel, y siempre seguir mejorando, seguir mejorando y tratar de ganar juegos día tras día”, afirmó.

Su experiencia no ha modificado su carácter. Marte conserva una actitud humilde que, según él mismo reconoce, ha sido clave para mantenerse vigente en el exigente entorno de las Grandes Ligas.

“Yo creo que mantenerse humilde, trabajando, tratando de aprender día tras día, el enfoque, son varias cositas que si tú lo haces, no solo vas a durar 10, va a durar más”, comentó.

Durante su participación en el Mexico City Series, el infielder también destacó el respaldo del público local. “Bueno, fíjate, gracias por la oportunidad, recibimos un apoyo muy increíble, los fanáticos, la seguridad que nos brindaron, me he sentido bien y he disfrutado la ciudad de México”, confesó.

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