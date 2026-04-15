La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para alertar por altas temperaturas durante los próximos tres días en la Ciudad de México.

A partir del jueves 16 y hasta el sábado 18 de abril, se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, de entre 29°C y 31°C en la mayor parte de la capital; los valores disminuirán hasta el domingo 19 de abril, cuando las temperaturas máximas oscilarán entre los 26°C y los 29°C.

Durante esos días se espera cielo medio nublado, elevado índice de radiación ultravioleta, lluvias ligeras dispersas y rachas fuertes de viento.

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¿Qué hacer ante el calor? Estas son las recomendaciones de la SGIRPC

A partir del jueves 16 y hasta el sábado 18 de abril, se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, de entre 29°C y 31°C en la mayor parte de la capital. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para estos días, como no exponerse por tiempo prolongado al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados; usar bloqueador solar; beber abundantes líquidos; vestir con ropa ligera de colores claros, usar gafas de sol, sombrilla, sombrero o gorra; y evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente.

Además, se recomienda a la población prestar atención a las personas en su entorno, especialmente a bebés, infantes y adultos mayores, así como a mascotas y animales de compañía.

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para estos días, como no exponerse por tiempo prolongado al sol. | Foto:Especial.

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