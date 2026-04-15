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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para alertar por altas temperaturas durante los próximos tres días en la Ciudad de México.
A partir del jueves 16 y hasta el sábado 18 de abril, se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, de entre 29°C y 31°C en la mayor parte de la capital; los valores disminuirán hasta el domingo 19 de abril, cuando las temperaturas máximas oscilarán entre los 26°C y los 29°C.
Durante esos días se espera cielo medio nublado, elevado índice de radiación ultravioleta, lluvias ligeras dispersas y rachas fuertes de viento.
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¿Qué hacer ante el calor? Estas son las recomendaciones de la SGIRPC
Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para estos días, como no exponerse por tiempo prolongado al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados; usar bloqueador solar; beber abundantes líquidos; vestir con ropa ligera de colores claros, usar gafas de sol, sombrilla, sombrero o gorra; y evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente.
Además, se recomienda a la población prestar atención a las personas en su entorno, especialmente a bebés, infantes y adultos mayores, así como a mascotas y animales de compañía.
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JACL/cr
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