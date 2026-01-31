Este sábado se llevó a cabo la Mega Clase de Contenido de TikTok para el beneficio de tres mil personas, quienes participaron activamente en una jornada gratuita enfocada en creación de contenido, comercio digital e innovación tecnológica.

El evento estuvo organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México, en colaboración con TikTok y la Alcaldía Venustiano Carranza.

La jornada gratuita estuvo orientada a impulsar la economía digital, la innovación y el uso estratégico de la tecnología como motor de desarrollo económico en la capital del país, así como dotar a emprendimientos de mayores herramientas.

La secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, reafirmó su compromiso con las y los capitalinos de continuar fortaleciendo la economía digital, la innovación y la tecnología e impulsar a las redes sociales como un espacio clave para generar oportunidades reales, promover el talento local y construir una ciudad más competitiva, creativa e incluyente.

La Mega Clase de Contenido de TikTok fue organizada por el Gobierno CDMX a través de Sedeco (31/01/26). Foto: Especial

“Está megaclase es para perder el miedo. Para todos los negocios, giros y profesionistas que se quieren volver creadores de contenido digital para aumentar sus ventas y sus ingresos (...) Hoy nos vamos a atrever a conocer cómo las plataformas digitales nos hacen conocer a gente que se parece a nosotras, nos hacen tener nuevos ingresos y nos hacen ver el mundo digital como una parte de nuestro mundo real”, afirmó Zabalza Aldama.

El coordinador general del Subsistema de Educación Comunitaria Pilares, Javier Hidalgo Ponce, señaló que la plataforma se ha convertido en un espacio de comunicación, y externó que espera que continúe con un diálogo natural y orgánico como lo es actualmente y no caiga en la censura como otras redes sociales.

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, destacó la importancia de este tipo de actividades, instruidas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que los capitalinos use acerquen de manera asertiva a la creación de contenido con una perspectiva educativa, de comunicación efectiva, pero que, además, permita generar recursos.

Durante la jornada se impartieron clases magistrales y capacitaciones prácticas sobre cómo crear contenido relevante y efectivo en TikTok, para aprovechar el alcance de la plataforma, conectar con nuevas audiencias y utilizar TikTok Shop como una herramienta de Discovery Commerce para fortalecer negocios locales, emprendimientos y economías familiares.

Asimismo, creadores de contenido realizaron un conversatorio moderado por Alonso Noriega, Gerente de Comunicación en TikTok para América Latina, en el que compartieron experiencias sobre emprendimiento, consumo local, impacto social y el papel de las plataformas digitales en la activación económica desde la base comunitaria.

