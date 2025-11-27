Gran parte de los antojitos que encontramos en las calles de México se caracterizan por dos cosas: contener alguna forma de maíz, y ser ideales “para ir comiendo”.

Tal es el caso de los tlacoyos, que llegan de la mano de mucha más comida y un ambiente perfecto para disfrutar en compañía de toda la familia, y hoy en Menú te decimos dónde y cuándo se llevará a cabo de Feria del Tlacoyo 2025. ¡No te la puedes perder!

¿Qué son los tlacoyos?

Primero que nada, y por si aún no los conoces, te presentamos a los tlacoyos. De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el tlacoyo es un antojito hecho con una tortilla gruesa de masa de maíz que varía en forma (puede ser romboide, triangular, u ovalado, según la región), y que se rellena de pasta de haba, alverjón, asientos de chicharrón o frijol.

Foto: Wikimedia Commons.

Se trata de un platillo de origen prehispánico, típico del centro del país, y que hoy en día se cuece en comal y se adereza con salsa, nopales cocidos, cilantro y cebolla picados.

Leer también: ¡Lánzate a la Taquería de Dua Lipa en CDMX!

¿Dónde y cuándo será la Feria del Tlacoyo 2025?

Este año, Barbacoa El Pica III celebra la edición XXXI de la Feria del Tlacoyo en La Purificación, Texcoco. El evento tendrá lugar el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Desde luego, la Feria se llevará a cabo en el restaurante de barbacoa, El Pica III, ubicado en Avenida Tepetitla 10, en La Purificación, Texcoco.

Leer también: Lugares para celebrar Thanksgiving en CDMX 2025

¿Qué habrá en la Feria del Tlacoyo 2025?

Además de tlacoyos, desde luego, habrá barbacoa, pero eso no es todo. La XXXI Feria del Tlacoyo también contará con algunos otros antojitos mexicanos.

Como reyes del tlacoyo de este año, se contará con la presencia de José Luis Cordero “Pochoclo” y Maribel Fernandez “La Pelangocha”. Además, habrá música en vivo a cargo de Los Askis, Dalia Sosa y su Ritmo Colombiano, y Los Dinners.

Claro que también tendrá lugar una presentación especial de los Voladores de Cuetzalan, así como rodeo y jaripeo.

¿Estás listo para esta Feria del Tlacoyo 2025?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters