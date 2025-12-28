El cierre de año es el momento perfecto para brindar, compartir y disfrutar de una gran comida. Si aún no decides dónde celebrar el 31 de diciembre, estos restaurantes ofrecen experiencias especiales de Año Nuevo con descuentos exclusivos para socios de Club EL UNIVERSAL, combinando gastronomía, ambiente y servicio de calidad.

Wine Bar: vinos mundialmente premiados

Wine Bar es un espacio único para disfrutar vinos galardonados por el Concurso Mundial de Bruselas (CMB). Su propuesta se distingue por una cuidada selección de más de 500 etiquetas de vino de distintas regiones, acompañadas de una cocina diseñada para lograr el maridaje perfecto.

El CMB es una referencia de calidad para consumidores y una plataforma clave para promover el patrimonio vitivinícola a nivel global.

Obtén una copa de vino de cortesía al presentar tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL en el Wine Bar. | Foto: Berenice Fregoso.

Para despedir el año, Wine Bar ofrecerá un menú especial de 5 tiempos, acompañado de vinos seleccionados especialmente para la ocasión. Una opción ideal para quienes buscan una celebración elegante y enfocada en la experiencia gastronómica.

Además, al presentar tu tarjeta de Club EL UNIVERSAL, recibirás una copa de vino de cortesía.

Consulta aquí detalles de la promoción y cómo aplicar el descuento.

La Vid Argentina: tradición, tango y sabor

La Vid Argentina es un referente de la gastronomía argentina en México, reconocido por su combinación de sabor, servicio y tradición. Su menú incluye cortes Certified Angus Beef a la parrilla, pastas, ensaladas, postres y una destacada carta de vinos exclusivos.

Con Club EL UNIVERSAL, obtén 20% de descuento en tu consumo en La Vid Argentina. | Foto: FB La Vid Argentina.

Este 31 de diciembre, La Vid Argentina celebrará su tradicional cena baile de Año Nuevo, que incluye un menú de 3 tiempos y un espacio para bailar y recibir el 2026 en un ambiente festivo. El evento estará disponible en sus sucursales de Condesa e Insurgentes.

Con Club EL UNIVERSAL, obtén un 20% de descuento en el consumo total de tu cuenta y también en el tradicional show de tango (horarios sujetos a disponibilidad).

Consulta aquí detalles de la promoción y cómo aplicar el descuento.

Cierra el año ahorrando con Club EL UNIVERSAL

Ya sea con una copa de vino premiado o al ritmo del tango, estas opciones son ideales para celebrar el Año Nuevo con una experiencia memorable. No olvides presentar tu tarjeta virtual de Club EL UNIVERSAL y aprovechar los descuentos y cortesías diseñados para consentirte en esta fecha especial.

