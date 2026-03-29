Mérida, Yucatán. - Las vacaciones de Semana Santa arrancan con todo en Yucatán, por lo cual el sector comercial anticipó una derrama económica de mil 590 millones de pesos, a captar principalmente en las playas, Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas y la ciudad de Mérida.

Sobre el tema, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, José Enrique Molina, informó que esta importante derrama económica la genera, principalmente, el turismo nacional.

Detalló que este incremento en la actividad económica se reflejará especialmente en la zona costera, así como en la ciudad de Mérida, donde diversos giros comerciales registran una alta demanda.

“El movimiento de miles de visitantes hacia las playas del estado detonará una importante dinámica comercial que beneficiará a múltiples sectores”, señaló.

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Entre los comercios que se verán mayormente beneficiados destacan restaurantes, marisquerías, hoteles, agencias de servicios turísticos, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia y comercios dedicados a artículos de temporada.

Asimismo, se prevé un repunte en negocios vinculados al esparcimiento y actividades recreativas en la playa.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y visitantes a privilegiar el consumo en comercios formales establecidos, con el fin de garantizar la calidad de los productos y servicios, así como fortalecer la economía local.

“Invitamos a todos a consumir en negocios formales locales y aprovechar este periodo vacacional para seguir impulsando la economía de Yucatán”, concluyó.

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