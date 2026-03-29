Como parte de la estrategia para seguir mejorando la calidad del aire del área metropolitana, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y la Titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez arrancaron el proceso de arborización del Parque Lineal Línea 4 en la Avenida Constitución.

Acompañados del Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, las autoridades estatales realizaron la plantación de cinco árboles nativos, marcando el inicio de un centro de conexión de nueva infraestructura verde.

"Hoy empezamos a arbolar los primeros 60 de miles de árboles, todo Constitución y van a notar lo mismo del lado de Morones. En Morones también había dos carriles muertos, y ya lo estamos haciendo parque lineal, se van a arbolar idénticos son gemelos", indicó García Sepúlveda.

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El Gobernador precisó que dentro de los trabajos se contempló la remodelación de ocho puentes ubicados sobre el corredor que estaban en muy malas condiciones, como el del Papa, Zaragoza, puente Pio X, y dos nuevos, el nombrado puente a la Virgen y el que estará en la Torre Rise, los cuales estarán dando una nueva cara cuando inicie el Mundial.

"Cuando empiece el Mundial y ya empiece la gente a usar estos corredores, no van a tener que caminar 6 km, va a haber puentes cada kilómetro para cruzar de Morones a Constitución", puntualizó el Mandatario estatal.

Mariana Rodríguez resaltó que este tipo de iniciativas que parten de un trabajo colectivo, no solo recuperan los espacios a través de la reforestación, le regresan vida a la ciudad con un legado de permanencia.

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“En Nuevo León seguiremos poniendo nuevas nuestras áreas verdes, con resultados que crecen como semillas y que, se van poniendo y viendo poco a poco en la forma en la que cuidamos nuestros árboles que llevan muchos años, en la forma en la que plantamos los nuevos también y también en las semillas que están por nacer”, apuntó.

En tanto, el Secretario de Medio Ambiente señaló que la intervención que forma parte del proyecto Bosques Urbanos, es la primer fase de una plantación de 60 árboles nativos de más de 1 mil que se colocarán en los más de 6 kilómetros del Parque Lineal que servirán para reducir las islas de calor, mejorar la calidad del aire, ahorro de energía, captación de agua, entre otros beneficios.

“Hoy no solo plantamos árboles, sembramos infraestructura verde que mejora la calidad del aire, reduce el calor urbano y devuelve equilibrio a nuestra ciudad. Apostarle a más espacios verdes es invertir en un Nuevo León más sostenible, más saludable y mejor preparado para el futuro”, expresó.

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El Parque Lineal Línea 4 se proyecta como un corredor biológico urbano que contribuirá a la conectividad ecológica, facilitando el desplazamiento de fauna local y fortaleciendo el equilibrio de los ecosistemas dentro de la ciudad.

Asimismo, esta intervención mejorará la imagen paisajística del entorno y ofrecerá espacios más dignos y saludables para la ciudadanía. Con acciones como esta, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la protección del medio ambiente y la construcción de un Nuevo León más verde, donde el desarrollo urbano y la sostenibilidad avancen de manera conjunta en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

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