Culiacán, Sin.- En diversos sectores de la capital del estado se volvió a presentar una serie de hechos de violencia, con un ataque a tres miembros de una familia, en cuyos hechos falleció un joven de nombre Edgar “N”, un atentado contra un hombre que resultó herido, la detención de dos menores de edad y una mujer con armas.

Las autoridades de seguridad pública y del ejército fueron alertadas sobre un ataque a balazos desde un vehículo en movimiento contra el matrimonio formado por Juan “N”, Ofelia “N” y su hijo, Edgar “N”, de 22 años, los cuales viajaban en una camioneta Ford Ranger de color azul de modelo antiguo.

Autoridades logran la detención de personas generadoras de violencia en la ecuela.Foto: especial

En el atentado que se registró sobre la avenida Tamazula, del fraccionamiento Lomas de Tamazula, perdió la vida el joven que conducía la camioneta, en tanto que su padre y madre tuvieron que ser auxiliados por las fuerzas federales y trasladados a un hospital.

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Otros hechos de violencia en la región

Sobre el andador Sierra Rocallosa, del fraccionamiento Infonavit Cañadas, una persona del sexo masculino fue víctima de un ataque a balazos, el cual resultó herido, por lo que el personal militar que patrullaba la zona recibió datos sobre las características de los presuntos responsables.

Los elementos militares con los datos y las características de los responsables del ataque, los cuales viajaban en un Nissan March, color azul rey, los lograron ubicar e inició su persecución, la cual culminó cuando estos chocaron contra un árbol, en el fraccionamiento Montebello.

En ese lugar, el personal del ejército detuvo con armas a los adolescentes Kevin y Cristian “N”, ambos de 16 años de edad. Una tercera persona del sexo femenino que los acompañaba descendió durante la persecución de la unidad e intentó huir.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó que elementos del Grupo de Operaciones Especiales, al escuchar el reporte en el C4i de la persecución, fueron en auxilio del personal militar, lo que les permitió observar cuando la mujer se bajó del vehículo, a la cual le encontraron un arma de fuego, cargadores y varias porciones de drogas.

Frente al centro comercial Fórum, del desarrollo urbano de Tres Ríos, elementos militares intentaron detener a los ocupantes de un vehículo Mazda, por lo que iniciaron una persecución sobre el bulevar Diego Valadez, a la altura de la colonia Chapultepec. Las dos personas que viajaban en la unidad la abandonaron y lograron huir entre las calles.

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Al interior de la unidad asegurada se encontró un fusil AR-15, cargadores, dos pistolas, chaleco táctico y la unidad cuenta con un dispositivo electrónico para arrojar púas de acero para dañar los neumáticos.

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