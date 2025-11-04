José Manuel “N”, presunto homicida de un joven aficionado de las Chivas, fue vinculado a proceso, por lo que quedará en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones que permitan obtener una sentencia.

El sujeto está señalado en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre, donde un joven de 16 años perdió la vida y dos más resultaron heridos.

Lee también Hallan diez cadáveres dentro de un tiro de mina "La Cueva del Murciélago" en Chihuahua

Este martes, la representación social presentó ante un juez los indicios probatorios que vinculan al acusado con el homicidio calificado del adolescente que regresaba de un convivio de aficionados en el hotel donde se hospedó el equipo de futbol previo a su encuentro con el Atlas; además se le vinculó por la tentativa de homicidio en contra de los otros dos aficionados que resultaron heridos durante el ataque.

Tras la audiencia, el juez determinó que José Manuel “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa por dos años, mientras continúan las investigaciones complementarias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr