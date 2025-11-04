Chihuahua.- Un total de diez cuerpos sin vida, son los que se han localizado dentro de un tiro de mina conocido como “La Cueva del Murciélago”, en el municipio de Aquiles Serdán, en el estado de Chihuahua.

La localización de los cuerpos se logra, con base a una investigación que se realiza en el estado, en torno a cuatro hombres con reporte de desaparición desde el 30 de octubre y que son originarios del estado de Durango.

Durante este martes se dieron a conocer los avances de la investigación en torno a esos hallazgos y su relación con cuatro masculinos originarios del estado de Durango, reportados como desaparecidos desde el 30 de octubre del año en curso.

Edwin Iván Rodríguez Balderrama titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas, explicó en conferencia de prensa este día, que desde días atrás se inició la búsqueda de Jesús Román de Santiago Solís, de 42 años de edad; Juan y Ezequiel, ambos de apellidos Corral Acuña, de 37 años y 36 años, respectivamente, y de Jair Núñez Gandarilla, de 40 años de edad, quienes son originarios de Durango y están desaparecidos en el estado de Chihuahua.

Según detalló, las indagatorias ministeriales apuntan a que los desaparecidos pretendían instalar un negocio de máquinas “tragamonedas”, por lo cual, viajaban por la entidad en una camioneta tipo pick up de la marca GMC, línea Sierra, la cual fue encontrada calcinada en el kilómetro 208 de la carretera Chihuahua-Delicias, identificada por las placas de circulación como propiedad de uno de ellos.

Durante el fin de semana, las autoridades en la entidad recibieron una llamada anónima respecto al posible hallazgo de cuerpos sin vida, dentro de tiros de minas en el municipio de Aquiles Serdán.

Autoridades dan información sobre el avance de la investigación (04/11/2025). Foto: Especial

Fue así, que con base en las indagatorias a cargo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrita a la Unidad de Ausentes, lograron llegar hasta una mina, en la que identificaron tres tiros.

De manera oficial se detalló que de los tiros de mina estaba completamente clausurado, otro llamado “La Democracia” en el que solo había escombros hasta en una profundidad de 300 metros, y un tercero denominado “La Cueva del Diablo”.

A este último se intenta descender, pero la dificultad del área obliga a acceder a través del punto nombrado “La Cueva del Murciélago”, el día 31 de octubre y de donde se logró extraer cuatro cuerpos sin vida, el 02 de noviembre otros dos, y el lunes 03, se recuperan cuatro más, lo que suma un total de 10 cuerpos.

Con base en los protocolos para lograr la identificación de los cuerpos, se ha podido identificar a uno de ellos, que corresponde a Jahir Núñez Gandarilla, de 40 años de edad, uno de los reportados como desaparecido.

Sobre los demás cuerpos, no se informó si ya han sido identificados.

Hasta este día, se continúa el trabajo de rehidratación de las huellas, para posteriormente realizar los periciales en dactiloscopía, y lo conducente a genética, así como el operativo de búsqueda para analizar si existen más cuerpos por recuperar en el tiro de mina.

Por último, se informó que en el operativo trabajan de manera conjunta, la AEI, la Comisión Local de Búsqueda, Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Ejército Mexicano y la Policía Municipal de Aquiles Serdán.

aov/cr