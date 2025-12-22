Cuernavaca, Mor.- El enfrentamiento a balazos, la noche del domingo, entre dos grupos delictivos en el municipio de Huitzilac dejó un saldo de dos personas muertas, confirmó Miguel Ángel Peláez, subsecretario de gobierno de Morelos.

Son grupos criminales que operan en la zona, dijo el subsecretario de Gobierno y descartó el uso de drones en el ataque armado, como lo declararon vecinos de la colonia La Purísima, donde se registró la riña entre grupos que disputan el control del territorio. Huitzilac es limítrofe con la CDMX y el Estado de México, además es la principal entrada a Cuernavaca.

Según el subsecretario gubernamental, el enfrentamiento nada tiene que ver con la colocación del arco carretero de seguridad inaugurado tres días antes.

Lee también Detienen a “El Dóber”, objetivo prioritario, y una mujer en Quintana Roo; aseguran más de 213 mil pesos y 5 mil dólares

La reyerta armada obligó al despliegue de un operativo de seguridad con elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Morelos y la Fiscalía General del Estado.

Habitantes de la zona aseguraron que durante los hechos se habrían utilizado drones para lanzar artefactos explosivos, situación que provocó pánico y obligó a varias familias a resguardarse en sus domicilios.

Trascendió que un grupo armado atacó inicialmente un inmueble, lo que derivó en una balacera y, posteriormente, en un segundo enfrentamiento con fuerzas de seguridad que arribaron al lugar.

El incidente se registró cerca de la vivienda del alcalde de Huitzilac, César Dávila.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov